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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasret çiçeğinin şaşırtan hikayesi

İHA

Hasret çiçeğinin şaşırtan hikayesi

Yöresel ismiyle "Hasret Çiçeği" olarak anılan ve ender bulunan bitkiler arasında yer alan çiçeğin hikayesi, duyanları hayrete düşüyor..

Çameli ilçesinin coğrafi özellikleri ve keşfedilmemiş yerleri gün gün ortaya çıkıyor. Gizli bir hazine bölgesi olan ilçede, her geçen gün farklı efsane hikayeleri ve doğal güzellikleri keşfediliyor. Kentin daha önce yüzyıllardır adım atılmamış bölgeleri doğaseverler ve yetkililer tarafından gün yüzüne çıkıyor. Ender bulunan bitkiler arasında yer alan ve bölge sakinleri tarafından anlamlı hikayesi bulunan Hasret Çiçeği, daha çok Denizli’nin Çameli ilçesinde yetişiyor. Yöresel ismiyle “Hasret Çiçeği” olarak anılan bitki ilçenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Dikensiz ve içi sıvı ile dolu olan çiçek, daha çok Ağustos ayının ilk haftalarında görülüyor. Çiçeğin hikayesini soranlar, duyduklarıyla hem duygusal hem de şaşkınlık yaşıyor. Askere giden gençlerin arkalarında özlemle bıraktıkları sevgililerine “Hasret Çiçeği” isimli bitkiyi hediye etikleri biliniyor. Bölge sakinleri tarafından çiçeğin, hızlı büyümesi ve yaprak açması askerin iyi olduğunu, yavaş büyümesi ve yaprağın geç açması ise kötü olduğunu gösterdiğine inanılıyor.

"Askere giden evlatlarımızın ismiyle her biri adlandırılır"
Elmalı Mahallesi İnekbaşı yaylasında Hasret Çiçeği'ni gören Elmalı Mahalle Muhtarı Mustafa Eriş, “Çameli’nde askere giden gençler sevgililerine bu çiçeği hediye ederlermiş. Çiçek koparıldıktan sonra 2 ay aynı görüntü ve canlılıkta yaşıyor. Askere giden evlatlarımızın ismiyle her biri adlandırılır. Bu çiçekler arasında hangisi daha önce büyüyüp çiçek açarsa o askerimizin sağlık durumunun iyi olduğuna ya da hangi çiçek büyümez ve çiçek açmazsa o askerimizin geri gelmeyeceğine inanılırdı” dedi.

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