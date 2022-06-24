Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Buldan ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan U. idaresindeki 20 VF 257 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu BuldanAlasehir yolu istikametinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ramazan U. ve yolcu konumundaki E.U.’yu kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.



Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Araçların çekilmesi sonrası yol çift taraflı olarak tekrardan trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.