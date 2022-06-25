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Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada Kaza yaptı, bir kaç adım sonra düşerek bayıldı Dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi

İHA

Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada Kaza yaptı, bir kaç adım sonra düşerek bayıldı Dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Görüntülerde ise bir sürücünün kaza sonrası birkaç adım attıktan sonra bayılarak düşmesi de yer aldı.

Denizli’de dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi ve Kazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana gelen kazlar an be an kameralara yansıdı. Kazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hızlı bir şekilde tali yoldan gelen otomobil ile ana yoldan ilerleyen araç birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, ana yoldan giden otomobilin sürücüsü ise birkaç adım attıktan sonra bayılarak yere düştü. İlk müdahaleyi ise o anda diğer araç sürücüleri yaptı.

Yenişafak Mahallesinde ise yine benzer görüntüler kayıt altına alındı. Seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde yola çıkan SUV araç ile hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpmanı etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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