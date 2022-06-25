Buldan’da sular kesiliyor

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Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Buldan ilçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle 27 Haziran 2022 Pazartesi günü bazı mahallelerde su kesintisine gidileceğini belirtti.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Buldan İlçesi içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su kesintisine gidilecek. 27 Haziran Pazartesi günü saat 08.00 ile 21.00 saatleri arasında, Buldan ilçesi; Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Kurtuluş, Gölbaşı, Dört Eylül, Turan, Karşıyaka mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği açıklandı.

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