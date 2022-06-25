Denizlispor Başkanı Uz: Transferi açamayacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor Başkanı Uz: Transferi açamayacağız

DHA

Denizlispor Başkanı Uz: Transferi açamayacağız


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, kulübün toplam borcunun 200 milyon TL, transfer yasağına neden olan futbolcu borçlarının ise 145 milyon TL olduğunu söyledi.
Yaklaşık 20 futbolcuya borçları olduklarını ifade eden başkan Uz, "Mevcut şartlar altında transfer yasağını açamayacağız. Mevcut kadroyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Transferi açmak amacıyla iyi niyetle girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Uz, "Transferin açılacağı söylentileri bize kötü yansıdı. Kimse anlaşmaya yanaşmadı. Herkes başkan nasıl olsa bu transferi açacak diye düşünüyor. Geçmiş dönem yöneticileri ile yaşadıkları problemleri öne sürüyorlar. Burada başka bir yönetim var. Benim gelirim yok. Bu şartlar altında takımı ligde tuttum. Benim dönemime ait kulübün tek kuruş borcu yok" diye konuştu.
Transfer yasağının geçmiş dönemle ilgili olduğunu ifade eden Mehmet Uz, "Yönetim ne yapsın? Ödeyemiyor. Herkes şunu bilmeli ki transfer yapamadığımız için zor günler yaşarsak bunun nedeni eski futbolcular ile anlaşmadan ayrılanlardır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Alacaklılarla görüşüyoruz. İmza verin transferi açalım diyoruz. Yanaşmıyorlar. Çok zorlanıyorum. Transferi açamayacağız. Mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
İLHAN DEPE SGK PİRİMİ NEDENİYLE ANLAŞMASINI FESİH ETTİ
Denizlispor'da ödemesi yapılmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı fesheden İlhan Depe'nin SGK priminin eksik ödenmesi nedeniyle bu yolu seçtiği ifade edildi. İlhan'ın kulüp tarafından ödenmesi gereken SGK priminin sözleşmesindeki ücret üzerinden değil, 5 bin TL maaş ücreti üzerinden yatırıldığı için tek taraflı fesih hakkını kullandığı öğrenildi. Başkan Mehmet Uz, futbolcunun tüm alacaklarını ödediklerini belirterek, "Parasının ödenmesi için ihtar çekti. Biz bütün futbolcuların alacaklarını ödedik. Fakat sözleşmesine bir madde koyuyor. Bizim personel bunu atlıyor. Bu durum fesih nedeni olamaz. Gerekirse yargıya gider kulübün hakkını ararız. Giden başka futbolcumuz yok. Tek sorunu bu futbolcumuzla yaşadık" dedi. 
DHA-Spor Türkiye-Denizli
2022-06-25 13:06:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılda 300 milyon kilogram evsel atık zararsız hale getiriliyor Örnek tesis ile daha temiz ve sağlıklı bir Denizli
YEREL HABERLER Yılda 300 milyon kilogram evsel atık zararsız hale ...
Buldan’da sular kesiliyor
YEREL HABERLER Buldan’da sular kesiliyor
Kışın yağan kar, yazın serinliğe dönüşüyor Dağların beyaz örtüsü, şerbetle buluşunca doğal serinleticiye dönüşüyor
YEREL HABERLER Kışın yağan kar, yazın serinliğe dönüşüyor Dağların ...
Adet düzensizliği polikistik over sendromunun habercisi olabilir
YEREL HABERLER Adet düzensizliği polikistik over sendromunun ...
GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
YEREL HABERLER GSB Spor Okulları kapılarını açıyor
Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada Kaza yaptı, bir kaç adım sonra düşerek bayıldı Dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada Kaza yaptı, ...
Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış Sahte alkol kaçakçılarına büyük darbe
YEREL HABERLER Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış Sahte alkol ...
Çameli gençlik kampı ve futbol turnuvasına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Çameli gençlik kampı ve futbol turnuvasına ev ...
DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu
YEREL HABERLER DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga ...
24 takımdan 160 sporcunun yer aldığı şenlik sona erdi Minik eller hentbol şenliği 7. kez yapıldı
YEREL HABERLER 24 takımdan 160 sporcunun yer aldığı şenlik sona ...
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Pamukkaleli kick bokscular milli takımda
YEREL HABERLER Pamukkaleli kick bokscular milli takımda
Gedik Piliç, kanatlı sektöründeki başarısını 4 ödülle birden taçlandırdı
YEREL HABERLER Gedik Piliç, kanatlı sektöründeki başarısını 4 ödülle ...
Minik taekwondocular kuşak attı
YEREL HABERLER Minik taekwondocular kuşak attı
Yaklaşan Kurban Bayramı besicileri umutlandırdı
YEREL HABERLER Yaklaşan Kurban Bayramı besicileri umutlandırdı
Hasret çiçeğinin şaşırtan hikayesi
YEREL HABERLER Hasret çiçeğinin şaşırtan hikayesi
(Görüntülü)ALTIN DİŞİNDEN TESPİT EDİLDİ, DOLANDIRDIĞI PARALARLA EĞLENİRKEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ALTIN DİŞİNDEN TESPİT EDİLDİ, DOLANDIRDIĞI ...
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni açılan branşında hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni açılan branşında ...
600 güreşçi er meydanın mücadele edecek Yağlı güreş heyecanı Denizli’de yaşanacak Müsabaka alanına ulaşım kolaylığı servislerle sağlanacak
YEREL HABERLER 600 güreşçi er meydanın mücadele edecek Yağlı güreş ...
Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla ...
Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı
YEREL HABERLER Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla ...
Yaz sıcaklarında bebek ve çocuklarınızın beslenmesine dikkat edin Denizli Özel Egekent Hastanesi, ‘Çocuklarda sağlıklı büyüme’ konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Yaz sıcaklarında bebek ve çocuklarınızın beslenmesine ...
Merkezefendi'ye Bornova'dan takviye
YEREL HABERLER Merkezefendi'ye Bornova'dan takviye
Yenilgisiz şampiyon İstiklalspor, süper lige çıktı
YEREL HABERLER Yenilgisiz şampiyon İstiklalspor, süper lige çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.