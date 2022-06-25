Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Denizli’de kırmızı ışıkta bekleme yaptığı esnada motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.



Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fakülte Caddesi üzerinde bulunan Mustafa T. idaresindeki Honda marka 20 AAZ 213 plakalı otomobil kırmızı ışıklarda beklemeye başladı. Bekleme yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa bir süre içerisinde yerini alevlere bıraktı. Otomobil sürücüsü durumu fark ederek kendisini dışarı atıp ekiplere haber verdi. Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü. Büyük oranda maddi hasar meydana gelen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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