Denizlispor top başı yaptı

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TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için top başı yaptı.



A. Denizlispor, 2022 2023 sezonunu bugün açtı. Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma, düz koşu ve adaptasyon çalışması yaptı.

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