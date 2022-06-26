Fren yerine gaza bastı, otomobil çaya uçtu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli'nin Çameli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil çaya uçtu.



Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana gelen kazada, köprüyü geçince fren yerine gaza basan araç sürücüsü otomobiliyle Karafilli Çayına uçtu. Kaza ardından sürücü ve yanındaki eşi yara almadan otomobilden çıktı. Gürültünün ardından korkuyla araçta bulunanların yanına giden vatandaşlar, ilk yardımda bulundu. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çaydan kurtarılarak otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.