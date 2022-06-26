Banka önünde para ve altın dolu çantayı çalan kapkaççı tutuklandı

Denizli'de banka çıkışı elinde yaklaşık 120 bin TL para ve altın dolu çantayı vatandaşın elinde zorla alarak kaçan şüpheli, ekiplerin koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağında bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka çıkışında M.A.'nın beyanına göre çanta içerisinde bulunan 2 adet yaklaşık 67 bin değerinde beşi bir yerde diye tabir edilen altın set, 2 adet çeyrek altın, 18 bin TL para ve bin 850 Euro’yu şüpheli şahıs tarafından çalındı. Para ve altın dolu çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapkaççının Denizli'den Adana'ya gitmek üzere otobüse bindiği tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda Konya polisine haber verilmesi üzerine ekipler Akyokuş mevkisinde uygulama noktası oluşturdu. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Denizli'den Adana istikametine giden otobüs durdurularak kapkaç olayını gerçekleştiren şahıs 2 adet çeyrek altın, 520,50 TL para ve iki farklı banka hesabına yatırdığı toplam 18 bin 250 TL para ile yakalandı. Kapkaçtan elde ettiği paranın bir miktarını bankaya yatırdığı tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli’ye gönderildi.

Kapkaççı adli makamlarca tutuklandı

Öte yandan Denizli’ye gönderilen şüpheli şahıs, “Kapkaç ve Kasten Yaralama” suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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