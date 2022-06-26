Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2)

AZRA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı kazada Ömer Faruk Bakan'ın (46) bebek arabasındaki kızı Amine Azra Bakan'ın (1) ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü minibüs sürücüsü Ender Başkafa (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
8 AYLIK BEBEĞİ SEZARYEN İLE ALINACAK
Kazada bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya'nın (34) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olması gerektiği için bebeğinin sezaryen ile alınacağı öğrenildi. Öte yandan hastanelerde tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-06-26 15:12:14
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