Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde cami temeli attı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekçi Camii temel atma törenine katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekçi Camisi'nin temel atma törenine katılmak için Denizli’ye geldi. Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan camideki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Camimizin temel atma törenine hoş geldiniz. Başkanımız bize her zaman destekçi oldunuz, inşallah uğurlu elleriniz ve dualarınızla bu temeli atacağız. İnşallah bu camimizin akıbeti hayırlı olacak, Denizli’mize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise “Bugün inşallah hayırlı bir iş için temel atacağız büyüklerimiz, iş insanlarımız, katkı sağlayarak güzel eserleri ortaya çıkarıyorlar, Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu cami bulunduğu yere ve insanların ibadet yapmasına çok büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.



"Ramazanda açmayı gönlümüzden geçiriyoruz"

İsmi verilen caminin yapımını üstlenen eski Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekçi ise Ramazan ayında açmayı düşündüklerini belirterek, "Burasıyla ilgili, temel atma töreninde gerçekten gerekli bir şey. Cami ve bu akademi iç içe öyle bir gelmeli ki camilerin cemale dolmasında ruh sağlamalı. Burayı başkanımızın duaları ve destekleriyle bitireceğiz. Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ni Kadir gecesinde açmıştık, burayı öyle açmayı gönlümüzden geçiriyoruz" dedi.



Adaylar yetiştirilerek atanacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yapılan sınav ile yetişen kursiyerlerin atanacağını ifade ederek, “Çok hayırlı bir temel atma töreninde birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yeni bir biriminin oluşması ile diyanet akademisinin kurulması ile daha da önemi arttı. Diyanet Akademisi Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde göreve başlamadan önce kursiyer olarak seçtiğimiz imam, müezzin adaylarını, Kur’an Kursu adaylarını alıp burada yetiştirip, imtihan yapıp kazananları atayacağız” diye konuştu.



“Ülkemizde her yıl 600 kadar yeni cami yapılıyor”

Temel atılacak olan caminin hayırlı olmasını dileyen ve doğru bilginin ulaşması için çalıştıklarını belirten Başkan Erbaş, “Bunun gelecekteki ülkemize ve inşalara katkısı çok büyük olacak. Bunun heyecanını taşıyoruz. Ülkemizde 150 bin kadar hocamızla 90 bin camimizde ve 40 bine yakın Kur’an kursumuzda doğru bilgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Ülkemiz dışında 2 bin 500 kadar hocamız ile sınırlarımızın ötesindeki insanlarımıza da hizmet götürüyoruz. Camilerimiz şehirlerimizin süsü. Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin yanına Nihat Zeybekçi Camisi ne kadar güzel yakıştı. Onun temelini bugün atacak olmak bizim için büyük bahtiyarlık. İnşallah 90 bin camimize bir cami daha eklenecek. Ülkemizde her yıl 600 kadar yeni cami yapılıyor” dedi.

