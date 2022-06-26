Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3)

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

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KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir bebeğin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaya neden olan minibüsün kavşaktan döndüğü, ardından otomobilin çarpması ve iki aracın kaldırıma çıkma anı yer alıyor.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-26 19:50:15



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