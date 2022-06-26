Erbaş: Camileri ders yapılan mektep haline getirmek istiyoruz



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan mekanlar olmadığını, camileri ders yapılan bir mektep haline getirmek istediklerini söyledi.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından Adalet Mahallesi'nde yaptırılan Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekci Camisi'nin temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 150 bine yakın hocayla 90 bin camide ve 40 bine yakın Kur'an kursunda doğru dini bilgiyi öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Kur'an-a ve sünnete dayalı dini bilgi ile insanları donatmaya gayret ettiklerini belirten Erbaş, "Ülkemiz dışında 100'ün üzerinde ülkede 2 bin 500 kadar hocamızla da sınırlarımızın ötesindeki insanlara hizmet götürüyoruz. İnşallah eğitim merkezlerimizle, Diyanet Akademimizle, dini yüksek ihtisas merkezlerimizdeki eğitimlerimizle milletimize, ülkemize daha fazla hizmet etmeye gayret edeceğiz. Türkiye'de her yıl 600 cami ibadete açılıyor. Bu ülke için önemli bir kazanımdır. Nihat Zeybekci Camisi de ibadet ve eğitimin yanında önemli bir kucaklaşmaya, birliğe, beraberliğe vesile olacaktır" dedi.

Nihat Zeybekci Camisi'nin eğitim merkezi vasfında öğrenciler için bir uygulama camisi olarak da işlev göreceğini ifade eden Erbaş, "Ezanlar ve minareler bir beldenin Müslüman oluşunun en önemli şiarlarıdır. Camiler sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler değildir. Camilerimizi mutlaka namazdan önce, namazdan sonra ders yapılan bir mektep haline getirmek istiyoruz. O yüzden milletimizi camilerimize bekliyoruz. Namaz öncesi, namaz sonrası hocalarımızın yaptığı cami derslerinden istifade etmeye davet ediyoruz insanlarımızı. Bu bir fırsattır. Yaşımız kaç olursa olsun. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor" diye konuştu.

Camiyi yaptıran Nihat Zeybekci, kendisine destek olan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür etti. Törenin sonunda Erbaş'ın yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-26 20:29:18



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