Tekden’den bir ilk daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekden’den bir ilk daha

İHA

Tekden’den bir ilk daha

Denizli Tekden Hastanesi “Yoğun Bakım Sertifikası Programı” yoğun katılımla tamamlandı. Programa katılan kursiyerlere, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları hastane yöneticileri ve doktorlar tarafından verildi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin 6 hafta boyunca düzenlediği “Yoğun Bakım Hemşireleri Sertifika Programı” çerçevesinde verilen hem teorik hem de uygulamalı eğitim tamamlandı. Denizli’de özel hastaneler arasında ilk defa verilen eğitime talep yoğundu. Farklı hastanelerden de katılımın olduğu eğitimde, Tekden Hastanesi, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları katılımcılara teslim etti. Düzenlediği etkinlikle sertifikaları veren hastane yönetimi, katılımcılara tek tek sertifikalarını verirken başarılarından dolayı onları tebrik etti.

“Aldığınız sertifika çalışma hayatınız boyunca mutlaka işinize yarayacaktır”
Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akcan, “Öncelikle herkese hayırlı olmasını temenni ederim. Aldığınız sertifika çalışma hayatınız boyunca mutlaka işinize yarayacaktır. Bu sertifikayı ehliyet almaya benzetebilirsiniz. Arabanız yoksa ehliyet bir işinize yaramaz diye düşünebilirsiniz. Ama araba aldığınızda mutlaka işinize yarayacaktır. Aldığınız bu sertifikaları da aynı o şekilde düşünün mutlaka bir gün işinize yarayacaktır. Buna vesile olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Eğitim süresince destek olan doktor arkadaşlara, hemşirelerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Sertifika programımıza katılarak eğitim alan ve aldığı eğitimi başarı ile bitiren tüm kursiyerlerimizi de tebrik ederiz” dedi.

“20 yıldır ilklerin hastanesi olarak birçok başarıya imza attık”
Hastane Genel müdür Yardımcısı Cemal Işık, “20 yıldır ilklerin hastanesi olarak birçok başarıya imza attık. Atmaya da devam ediyoruz. Hastane olarak sağlık hizmeti vermenin yanı sıra verdiğimiz eğitimlerle de insanlara yararlı olmaya çalışıyoruz. Yine bir ilki gerçekleştirerek Denizli’de özel hastaneler arasında yoğun bakım hemşireliği sertifika programını gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 hafta süren eğitimin ardından bugün sertifikalarımızı hemşire arkadaşlara teslim ediyoruz. Sertifika alan tüm hemşire arkadaşları tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese de tek tek teşekkür ederim” şeklinde bilgi verdi.

“Özel hastaneler arasında bu eğitimi veren ilk hastane olmaktan dolayı mutluyuz”
Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi/Genel Cerrah uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “Yoğun bakım sertifika programımızı yoğun süren 6 haftanın sonunda tamamladık. Doktorlarımızın eğitimi, sorumlu hemşirelerimizin eğitimi ve yoğun bakımda uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlayan herkesi tebrik ederim. Burada aldığınız eğitim çalışma hayatınız boyunca mutlaka işinize yarayacaktır. Başta bu fırsatı sundukları için yönetimimize, eğitime destek olan doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ederim. Ekibi ne kadar güçlü tutarsak başarı da kendiliğinden gelecektir. Bu ekibin de bunu başarabildiğini görmek bizi mutlu etti. Ayrıca Denizli’de özel hastaneler arasında ilk defa bu eğitimi veren bir hastane olmaktan dolayı mutluyuz. Herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Bir aylık yoğun bakım sertifikası eğitim programımız başarı ile tamamlandı”
Yoğun bakım sertifika programında eğitim veren Denizli Tekden Hastanesi Başhemşiresi Cemile Balıkcıoğlu, “6 haftalık yoğun bakım sertifikası eğitim programını tamamladık. Amacımız farklı kurumlarda olmamıza rağmen farkındalık oluşturarak belli bir standart tedaviyi uygulayabilmek. Bizim için çok güzel bir programdı. Umarım eğitime katılan arkadaşlarımız açısından da faydalı olmuştur. Bize bu fırsatı verdiği için hastanemiz yönetimine, değerli hekimlerimize ve programa destek olan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eğitim alan tüm arkadaşlara hayırlı olmasını ve hemşirelik hayatı boyunca faydalı olmasını dilerim” şeklinde bilgi verdi.

“Verilen eğitim, aldığınız sertifikalar mutlaka çalışma hayatınızın bir döneminde işinize yarayacaktır”
Yoğun bakım ünitelerinde kritik hastaların olduğunu ve bu yüzden psikolojik olarak zor süreçlerin yaşandığı bir servis olduğunu belirten Denizli Tekden Hastanesi Başhemşire Yardımcısı ve Enfeksiyon Hemşiresi Derya Çiftçi, “Yoğun bakım üniteleri kritik hastaların olduğu ve bu yüzden psikolojik olarak zor süreçlerin yaşandığı servislerdir. Bu servislerde yaşadığımız süreçleri, teorik eğitimleri ve yaptığımız pratikleri arkadaşlara sunmak gerçekten çok keyifliydi. Bildiğimizi aktarabilmek ve onların da aktarılan bu bilgileri öğrendiklerini görmek gerçekten çok güzel. Çalışma hayatınız boyunca mutlaka gerekli olacak bu sertifikanın hepinize hayırlı olmasını dilerim. Başarılarınızdan dolayı da sizleri tebrik ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendi’de başpehlivan İsmail Balaban oldu
YEREL HABERLER Merkezefendi’de başpehlivan İsmail Balaban oldu
BBP’li Sarı’dan orman yakanlara idam talebi BBP Genel Başkan Yardımcısı Sarı: “Teröriste, tecavüzcüye nasıl idam istiyorsak orman yakanda idam edilmeli”
YEREL HABERLER BBP’li Sarı’dan orman yakanlara idam talebi BBP Genel ...
Ecocotton ve Buldan’s markaları, Defne Home Collection ile İzmirlilerle buluştu
YEREL HABERLER Ecocotton ve Buldan’s markaları, Defne Home ...
Erbaş: Camileri ders yapılan mektep haline getirmek istiyoruz
YEREL HABERLER Erbaş: Camileri ders yapılan mektep haline getirmek ...
Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (3)
YEREL HABERLER Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra ...
Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu Yolcu otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde cami temeli attı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dini Yüksek İhtisas ...
Azra bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Azra bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücü ...
Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra ...
600 pehlivan er meydanında Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER 600 pehlivan er meydanında Merkezefendi 2. Yağlı ...
Planı tutmayan kapkaççının son durağı cezaevi oldu
YEREL HABERLER Planı tutmayan kapkaççının son durağı cezaevi oldu
Denizlispor sezonu açtı, Ömer'den müjde geldi
YEREL HABERLER Denizlispor sezonu açtı, Ömer'den müjde geldi
Banka önünde para ve altın dolu çantayı çalan kapkaççı tutuklandı
YEREL HABERLER Banka önünde para ve altın dolu çantayı çalan ...
Fren yerine gaza bastı, otomobil çaya uçtu
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı, otomobil çaya uçtu
Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü ...
Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra bebek öldü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan 2 araç, kaldırımdakilere çarptı; Azra ...
Tüplerin ardı ardına patladığı imalathane alevlere yenildi
YEREL HABERLER Tüplerin ardı ardına patladığı imalathane alevlere ...
Kaza sonrası sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı 10 aylık bebeğin öldüğü, hamile kadın ile beraber toplam 7 kişinin yaralandığı kazada can pazarı Can pazarının yaşandığı kazada sürücü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kaza sonrası sürüklenen araçlar bebek arabası ve ...
Denizlispor top başı yaptı
YEREL HABERLER Denizlispor top başı yaptı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı
Denizlispor Başkanı Uz: Transferi açamayacağız
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz: Transferi açamayacağız
Yılda 300 milyon kilogram evsel atık zararsız hale getiriliyor Örnek tesis ile daha temiz ve sağlıklı bir Denizli
YEREL HABERLER Yılda 300 milyon kilogram evsel atık zararsız hale ...
Buldan’da sular kesiliyor
YEREL HABERLER Buldan’da sular kesiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.