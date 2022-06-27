Denizlispor'da Lopes ve İlhan da kalıyor

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Emre Sağlık ve Hüseyin'le sözleşme yenileyip, takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'yla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, 2 ismi daha kalmaya ikna etti.

Transfer yasağını açamayacaklarını açıklayan yönetimin, geçen hafta SGK primi eksik yattığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden İlhan Depe ve geçen sezon devre arasında dönüp takıma ikinci yarıda büyük katkı yapan Portekizli Tiago Lopes'le yeniden anlaştığı öğrenildi. Oyuncuların birer yıllığına sözleşme yenileyecekleri belirtildi. Lig bitmeden Hollanda'ya dönen Aissati'yi ikna etmeye çalışan kurmaylar, sözleşmesi devam eden Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'la ise yollarını ayıracak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-06-27 10:55:41



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