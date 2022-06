Uyuşturucu kullanımı ve bağlı suçların oranı her geçen gün artıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AMATEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu, “Her geçen gün ülkemizde ve dünyada uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler ve suçlar artmaktadır” dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etti.



Psikiyatri AD Öğretim Üyesi AMATEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu, günümüzde uyuşturucu madde sorunlarının etkisini her yerde olduğunu belirterek, “2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda belirtildiği gibi 'Her Yerde, Her Şey, Herkes' olarak özetleyebileceğimiz şekilde, günümüzde uyuşturucu madde sorunlarının etkisini her yerde, doğrudan veya dolaylı olarak herkes üzerinde görebilmekteyiz. Ayrıca tüketim modellerine baktığımızda psikoaktif potansiyeli olan her şeyin bilinçli ya da bilinçsiz olarak tüketilebildiğini, uyuşturucu pazarında yer bulabildiğini görmekteyiz. 2020 yılı verileri incelenerek hazırlanan raporda Türkiye ve Norveç verilerinin de dahil edildiği Avrupa Birliği ülkelerinde yasadışı uyuşturuculara bağlı doz aşımı ölümlerinin sayısı yaklaşık 6 bin 500 olarak bildirilmiştir. Bunların için de yüzde 74’ü eroin nedenli gerçekleşen ölümlerdir. Her geçen gün ülkemizde ve dünyada uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler ve suçlar artmaktadır” dedi.



Uyuşturucu ile mücadelede tedavi ayağında hizmet veren PAÜ AMATEM birimi alkol ve madde kullanım bozuklukları tedavilerinin yapıldığı bir klinik. Hem kadın hem erkek hastalara, yataklı ve ayaktan tedavi hizmeti veriliyor. Uygulanan ilaç tedavilerine ek olarak bireysel ve grup psikoterapileri (psikodrama), motivasyonel görüşme, uğraş terapileri, spor ve sanat faaliyetleri, hasta ve ailelerine yönelik SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) psikoeğitimleri yapılıyor. Uyuşturucu ile mücadelenin ancak emniyet, sağlık, eğitim birimleri ve vatandaşlar olarak herkesin el ele vermesi ile kazanılabileceğini belirten Doç. Dr. Toker Uğurlu tedaviler ile başarılı olacaklarına inandığını bildirdi.

