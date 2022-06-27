Mezuniyet anısına Pakistan'da su kuyusu açtırdılar PAÜ mezuniyet törenleri birbirinden güzel başarı hikayelerine sahne oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesinde, 4 gün süren mezuniyet törenleri renkli görüntülere ve başarı hikayelerine sahne oldu. Bu yıl İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrenciler ise örnek bir davranış sergileyerek, Pakistan’da 360 kişinin yararlanabileceği su kuyusu açtırdı.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Yerleşkesinde, dört gün boyunca mezuniyet sevinci ve heyecanı yaşadı. PAÜ Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törenlerde mezun öğrenci ve ailelerinin mutluluğuna Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da ortak olurken törenler birbirinden güzel başarı hikayelerine sahne oldu.



Arkeolojiye olan tutkusu birincilik getirdi

PAÜ FenEdebiyat Fakültesi fakülte birincisi, ODTÜ İktisat Bölümünü bitirdikten yaklaşık yirmi yıl sonra arkeolojiye olan sevgisi ve ilgisi sebebiyle öğrenim hayatına geri dönen Seyhan Erdem Koçer oldu. Tören yaptığı konuşmasında uzun yıllar finans sektöründe çalışırken arkeoloji ve sanat tarihi alanlarına olan ilgisini fark ettiğini ifade eden Koçer, derslere sadece sınıfı geçmek için değil kendini olabildiğince geliştirebilmek için çalıştığını söyledi. İnsanın sevdiği, ilgi duyduğu bir alanda eğitim almasının ve sevdiği işi yapıyor olmasının arkasından başarıyı getireceğine inandığını dile getirdi.



Eğitimin önünde engel olmadığını herkese gösterdiler

Spor Bilimleri Fakültesi’nin Down Sendromlu öğrencileri Hakan Çakmak ve Muhammed Tuğrul Şahin bölümlerini başarı ile bitirerek mezuniyet sevinci yaşadılar. Hakan Çakmak bölümünü başarı ile tamamlarken, Muhammed Tuğrul Şahin ise Antrenörlük Eğitimi bölümünden başarı ile mezun oldu. Öğrencilerin mezuniyet sevincine salondaki tüm davetliler alkışlarıyla ortak oldular.



İlahiyat Fakültesi mezunlarından örnek davranış

Pakistan’ın başkenti İslamabad’a 600 kilometre uzaklıkta bulunan Buhte Wala köyünde, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2022 yılı mezun öğrencileri su kuyusu açtırdı. Açtırılan kuyu 30 metre derinliğindeki su kuyusunda 60 aileye mensup 360 kişi yararlanabileceği belirtildi.

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