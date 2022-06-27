Kazada yaralanan Kumral'ın ameliyatı için bebeği sezaryenle alındı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, 2 gün önce çarpışarak savrulan 2 aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada yaralanan Kumral Özkaya'nın (34) ameliyat olabilmesi için 8 aylık bebeği sezaryenle alındı. Operasyon geçiren anne ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi akşamı Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı sosyete pazarı kavşağında meydana geldi. Hüseyin Kapucu (59) yönetimindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile kavşaktan dönen Ender Başkafa'nın (47) kullandığı 20 ABH 46 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan 2 araç, kaldırımda yolun karşısına geçmeyi bekleyen yayalara çarptı. Kazada ağır yaralanan, bebek arabasındaki Amine Azra Bakan (1), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralılardan Amine Azra'nın babası Ömer Faruk Bakan (46) ile hamile Kumral Özkaya Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, otomobilde yaralanan Hilal Öğünç (36), Zülal Öğünç (13), Gül Gök (33), Onur Gök (33) ve Yağız Gök (7) ise Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada sol bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan Kumral Özkaya'nın ameliyatı için karnındaki 8 aylık erkek bebeği sezaryen ile alındı. Ameliyat edilen anne Özkaya ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Öte yandan kaza sırasında 1,57 promil alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan minibüs sürücüsü Ender Başkafa, ifadesinde kaldırımda yayalara çarptığını hatırlamadığını öne sürerek, "Organize sanayi bölgesinde boş bir alanda tek başıma alkol aldım. Daha sonra aracımla evime gitmek için yola çıktım. Kavşaktan dönerken, gelen aracı gördüm ancak geçerim düşüncesiyle durmadan dönerek geçtim. Bu sırada hızlı bir şekilde gelen otomobil benim aracıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ben aracımın içinde savruldum sonra araç içinde şoka girdim. Ben kaldırımdaki yayalara çarptığımı hatırlamıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-27 17:25:28



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