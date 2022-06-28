Başkan Kepenek’ten Hasat Sonu Festivali’ne davet

Honaz Belediyesi ilçede sanat dolu unutulmaz bir gün yaşatacak 46. Hasat Sonu Festivali’ne hazırlanıyor. 3 Temmuz Pazar günü boyunca pek çok sanatçıyı ağırlayacak olan festivale Başkan Kepenek tüm vatandaşları davet etti.



İlçenin Pınarbaşı Mesirelik Alanı’nda gerçekleşecek festival saat 14:00’de başlayacak. Açılış töreninin ardından saat 14:30’da Selinay Konseri ile müzik şöleni start alacak. Selinay’ın ardından sahnede Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Ozan Ozanca olacak. 16:30’da Ozan Ozanca en sevilen türkülerini festival ziyaretçilerine okuyacak. Ardından ritimler hızlanacak ve DJ Poseidon sahne alacak. Saat 18:30’da başlayacak DJ Poseidon performansı ile 7’den 70’e kendini genç hissedenlere keyifli saatler yaşatacak. Festivalin son konuğu ise ünlü grup Zakkum olacak. Sevilen Türk alternatif rock grubu Zakkum en sevilen şarkılarını festivale gelen misafirler için seslendirecek.



“Kentin dört bir köşesinden gelecek bütün misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız”

Honaz Belediyesi 46. Geleneksel Hasat Sonu Festivali’nin coşku ile gerçekleşmesi için titizlikle çalıştıklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Pandeminin gölgesinde yaşadığımız yıllardan geçtik. Bu nedenle geleneksel Hasat Sonu Festivali’mize ara vermek durumunda kaldık. Tedbirlerin ortadan kalkması ile festivalimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu noktada büyük bir titizlikle sanatçı kadromuzu seçtik ve ortaya adeta müzik şöleni yaşatacak bir ekip çıktı. Bu keyifli günde bütün Honazlı hemşehrilerimi ve kentin dört bir köşesinden gelecek bütün misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. 3 Temmuz Pazar günü hepinizi Pınarbaşı Mesirelik Alanı’na davet ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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