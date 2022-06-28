Başkan Kepenek’ten Hasat Sonu Festivali’ne davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kepenek’ten Hasat Sonu Festivali’ne davet

İHA

Honaz Belediyesi ilçede sanat dolu unutulmaz bir gün yaşatacak 46. Hasat Sonu Festivali'ne hazırlanıyor. 3 Temmuz Pazar günü boyunca pek çok sanatçıyı ağırlayacak olan festivale Başkan Kepenek tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Kepenek’ten Hasat Sonu Festivali’ne davet

Honaz Belediyesi ilçede sanat dolu unutulmaz bir gün yaşatacak 46. Hasat Sonu Festivali’ne hazırlanıyor. 3 Temmuz Pazar günü boyunca pek çok sanatçıyı ağırlayacak olan festivale Başkan Kepenek tüm vatandaşları davet etti.

İlçenin Pınarbaşı Mesirelik Alanı’nda gerçekleşecek festival saat 14:00’de başlayacak. Açılış töreninin ardından saat 14:30’da Selinay Konseri ile müzik şöleni start alacak. Selinay’ın ardından sahnede Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Ozan Ozanca olacak. 16:30’da Ozan Ozanca en sevilen türkülerini festival ziyaretçilerine okuyacak. Ardından ritimler hızlanacak ve DJ Poseidon sahne alacak. Saat 18:30’da başlayacak DJ Poseidon performansı ile 7’den 70’e kendini genç hissedenlere keyifli saatler yaşatacak. Festivalin son konuğu ise ünlü grup Zakkum olacak. Sevilen Türk alternatif rock grubu Zakkum en sevilen şarkılarını festivale gelen misafirler için seslendirecek.

“Kentin dört bir köşesinden gelecek bütün misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız”
Honaz Belediyesi 46. Geleneksel Hasat Sonu Festivali’nin coşku ile gerçekleşmesi için titizlikle çalıştıklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Pandeminin gölgesinde yaşadığımız yıllardan geçtik. Bu nedenle geleneksel Hasat Sonu Festivali’mize ara vermek durumunda kaldık. Tedbirlerin ortadan kalkması ile festivalimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu noktada büyük bir titizlikle sanatçı kadromuzu seçtik ve ortaya adeta müzik şöleni yaşatacak bir ekip çıktı. Bu keyifli günde bütün Honazlı hemşehrilerimi ve kentin dört bir köşesinden gelecek bütün misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. 3 Temmuz Pazar günü hepinizi Pınarbaşı Mesirelik Alanı’na davet ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın farklı kültür ve renkleri Denizli’de buluştu
YEREL HABERLER Dünyanın farklı kültür ve renkleri Denizli’de buluştu
Denizlispor'da Muğdat bıraktı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Muğdat bıraktı
Yağlık gül hasadı başladı Yağlık gül üretiminin önemli merkezlerinden Çardak’ta hasat heyecanı başladı
YEREL HABERLER Yağlık gül hasadı başladı Yağlık gül üretiminin ...
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Denizli’de gök gürültülü yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Denizli’de gök gürültülü yağış bekleniyor
Termosta uyuşturucu ele geçirildi; 14 tutuklama
YEREL HABERLER Termosta uyuşturucu ele geçirildi; 14 tutuklama
Kazada yaralanan Kumral'ın ameliyatı için bebeği sezaryenle alındı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Kumral'ın ameliyatı için bebeği ...
Muğdat’la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Muğdat’la yollar ayrıldı
Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coştu
YEREL HABERLER Çivril 1. Nilüfer Şenliği ile coştu
Mezuniyet anısına Pakistan'da su kuyusu açtırdılar PAÜ mezuniyet törenleri birbirinden güzel başarı hikayelerine sahne oldu
YEREL HABERLER Mezuniyet anısına Pakistan'da su kuyusu ...
Koç saldırısına uğrayan çoban kurtarılamadı 
YEREL HABERLER Koç saldırısına uğrayan çoban kurtarılamadı 
Pamukkale’de bir mahallede daha üst yapı çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Pamukkale’de bir mahallede daha üst yapı çalışması ...
Termostan çay değil uyuşturucu çıktı Uyuşturucu ticareti yapan 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Termostan çay değil uyuşturucu çıktı Uyuşturucu ...
Denizli’de kaçakçılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara göz açtırılmıyor
Masaj salonuna fuhuş operasyonu Apart yetkilisi 3 kişiye 40 bin 173 TL idari para cezası Denizli’de aranan 121 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Masaj salonuna fuhuş operasyonu Apart yetkilisi 3 ...
Tefecilik yaparak vatandaşı tehdit eden 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tefecilik yaparak vatandaşı tehdit eden 3 kişi ...
- Denizli'de son 1 haftada 116 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER - Denizli'de son 1 haftada 116 trafik kazası meydana ...
Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı
Uyuşturucu kullanımı ve bağlı suçların oranı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanımı ve bağlı suçların oranı her ...
Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Denizlili sporcular Balıkesir ‘Avlu’nun tozunu attı
YEREL HABERLER Denizlili sporcular Balıkesir ‘Avlu’nun tozunu attı
MHP Denizli teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı
YEREL HABERLER MHP Denizli teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.