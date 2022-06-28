Denizlispor'da Muğdat bıraktı



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.

Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat'la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-06-28 10:56:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.