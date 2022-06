Dünyanın farklı kültür ve renkleri Denizli’de buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.'sı düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali coşkuyla başladı. 7 ülkeden 250 dansçının yer aldığı festivale tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, dünyanın farklı renk ve kültürlerini Denizli’de buluşturduklarını belirtti.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.'sını düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej ile başladı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 250 dansçı katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kortejde dansçılar ülkelerine özgü dansları sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği coşkulu yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son buldu.



Burada bir süre gösterileri izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm gruplarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan, normalleşme süreci ile birlikte eski günlere dönmek için gayret ettiklerini ifade ederek, 16.’sını düzenledikleri Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin kültürlerin tanışma, kaynaşma ve birbirini tanıma anlamında güzel bir fırsat olduğunu söyledi.



“Denizli’mizde güzellikler her geçen gün artacak”

Festival süresince dünyanın farklı kültür ve renklerinin Denizlililer ile buluşacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini bu güzelliği yaşamaya davet etti. Başkan Zolan, “Dört gün boyunca çok güzel gösteriler olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu renk cümbüşüne, her rengin olduğu, kültürün halk dansları ile sahnelendiği bu etkinliklerimize davet ediyorum. Bu güzellikler insanımıza pandemi sonrası moral olacaktır. Bu festival kültür anlamında zenginleşmemize, başka ülke ve şehirleri tanıma imkanı sunacak. Festivalimize katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. İnşallah Denizli’mizde güzellikler her geçen gün artacak” diye konuştu.



Başkan Zolan’a Kırgızistan milli kıyafeti hediye edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 6 ayrı noktada ücretsiz olarak düzenleyeceği ve 4 gün boyunca farklı grupların sahne alacağı festivalde birçok güzelliğin yaşanacağına dikkati çeken Başkan Zolan, “Muhteşem performanslar sergilenecek. Denizli’mizin, Türkiye’mizin kalbi burada atacak. Güzelliği hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından festivale katılan grupların temsilcileri Başkan Zolan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Osman Zolan, Kırgızistan ekibinin kendisine hediye ettiği geleneksel milli kıyafeti giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Festival programı



Festivalin ilk günkü programı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 20.30’da gerçekleştirildi. Birbirinden güzel milli danslarını Denizlililer için sergileyen ekipler vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Denizlililerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği festival 30 Haziran’da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.