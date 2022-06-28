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Cüneyt Arkın'ın ölümü Çal Karalarını yasa boğdu Üreten kadınlara destek için Denizli'ye gelen Cüneyt Arkın'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

İHA

Cüneyt Arkın'ın ölümü Çal Karalarını yasa boğdu Üreten kadınlara destek için Denizli'ye gelen Cüneyt Arkın'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi, meşhur 'Çal Karası' üzümünden doğal ürünler üreten Denizlili kadınları yasa boğdu. Aile bütçelerine destek için başladıkları yolculukta kooperatifleşen kadınlara destek için kente gelen Arkın, Çallı kadınlar için övgü dolu sözler sarf etmişti.

İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü ismi Cüneyt Arkın’dan gelen acı haber, Denizli ve Çal ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu. Geçen sene Çal Kadın Kooperatifi üyelerinin meşhur 'Çak Karası' üzümden ürettiği doğal ürünlere destek olmak için ilçeye gelen Cüneyt Arkın, Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ÇALSİAD) Başkanı Süleyman Akçin, Belediye Başkanı Fethi Akcan ve Çal'ın üreten kadınlarıyla bir araya gelmişti.

Çallı kadınlara övgülere yağdıran Arkın, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlara desteğini ifade etmişti. Ünlü aktör Arkın, kadınlara mesajında; “Sevgili Çal Garaları, Kadın Kooperatifi sizleri kutluyorum. Anadolu’nun neresine gitsen kadın eli değmiş. Bereket ve güzellik olmuş. Üretmişler, emek vermişler, güzelleştirmişler. Çallı kadınlar da üretiyor, memlekete değer katıyor. Kadınlar yönetse dünyayı savaş olmaz. Çünkü, hiçbir kadın çocuğunu kaybetmeyi arzu etmez. Kadınların ellerine sağlık” sözlerine yer vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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