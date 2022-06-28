Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.



Yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen idman, neşeli görüntülere sahne oldu. İdman süresince çok hırslı oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı.

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