Merkezefendi'ye genç takviye

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan Bilgehan Diril'i kadrosuna kattı. 21 yaşında, 1.89 m boyundaki guard geçen sezon 9.0 sayı, 2.3 ribaund, 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Merkezefendi yönetimi transferde daha önce takımdan ayrılan oyuncular için de veda mesajı yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-06-28 14:20:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.