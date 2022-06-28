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Pamukkale’de yaz spor kursları 2.etap başvuruları başladı Başkan Örki; “Gençlerimizin spora yönelmesini her zaman destekleyeceğiz”

İHA

Pamukkale Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yaz tatilinde de gençlerin boş zamanlarını spor yaparak geçirmesi amacıyla açtığı 'Yaz Spor Kursları' ikinci etap başvuruları başladı.

Pamukkale’de yaz spor kursları 2.etap başvuruları başladı Başkan Örki; “Gençlerimizin spora yönelmesini her zaman destekleyeceğiz”

Pamukkale Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yaz tatilinde de gençlerin boş zamanlarını spor yaparak geçirmesi amacıyla açtığı ‘Yaz Spor Kursları’ ikinci etap başvuruları başladı.

Gençliğe, eğitime, kültüre, spora verdiği önemle her zaman takdirleri kazanan Pamukkale Belediyesi, bu yaz tatilinde de gençlere yönelik kurslarına devam ediyor. Haziran ayının başı itibariyle başvuruları başlayan 418 yaş gençleri kapsayan ‘Pamukkale’de Yaz Spor Kursları’nın birinci etabına başvurular tamamlanır tamamlanmaz, ikinci etap kurs başvuruları başladı. Pamukkaleli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Yaz Spor Kursları’nın ikinci etap başvurularının tamamlanmasının ardından kurslar 4 Temmuz’da başlayacak. Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, birinci etap da, atletizm, aikido, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, karate, masa tenisi, judo, okçulukta geleneksel ve klasik, taekwondo, voleybol, dart, tenis, kickboks branşlarında kurslar başladı. İkinci etap kurslarında da, boks, cimnastik, futbol, güreş, halter, karate, masa tenisi, judo, okçuluk geleneksel ve klasik, taekwondo, voleybol, dart, tenis, KıckBoks, plates kadınlar, robotik kodlama, engelli kursuda otizmlere yönelik açılıyor. Başvurular Pamukkale Belediyesi internet sitesi üzerinden ve Pamukkale Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında bulunan ilgili internet adreslerine tıklayarak yapılabiliyor.

“Gençlerimizin spora yönelmesini her zaman destekleyeceğiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin spora yönelmesini her zaman destekleyeceklerini belirtti. Başkan Örki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından öğrenci ile gençlere yönelik yaptığı açıklamalara da dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçtiğimiz akşam ulusa seslenişinde gençlerimize verdiği müjdeli haberlerden birisiydi Yaz Spor Okulları. Pamukkale Belediyesi olarak, okulların tatil olması ile birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla yaz spor kursları düzenliyoruz. Bu kurslarımızı Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütüyoruz. Pamukkale’de Yaz Spor Kursları başlığı altında hayata geçirdiğimiz yaz kurslarımıza tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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