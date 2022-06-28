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Pamukkale Üniversitesi kariyer planlama dersi hazırlık seminerine yoğun ilgi İş yaşamına hazırlanan PAÜ öğrencileri sertifikalarını aldı Üniversite öğrencileri işgücü piyasasında tercih edilen birer aktör

İHA

Pamukkale Üniversitesi kariyer planlama dersi hazırlık seminerine yoğun ilgi İş yaşamına hazırlanan PAÜ öğrencileri sertifikalarını aldı Üniversite öğrencileri işgücü piyasasında tercih edilen birer aktör

– Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ KARMER) ile PAÜ EğitimÖğretim Koordinatörlüğü’nün birlikte düzenledikleri Kariyer Planlama Dersi Hazırlık Seminerine PAÜ’nün tüm akademik birimlerinden 270 öğretim elemanı katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ KARMER) ile PAÜ EğitimÖğretim Koordinatörlüğü’nün birlikte düzenledikleri Kariyer Planlama Dersi Hazırlık Seminerine PAÜ’nün tüm akademik birimlerinden 270 öğretim elemanı katıldı. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Blok Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisiİnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan ve Analist İrem Hazal Uğur Bayazıt davetli konuşmacı olarak katıldılar. Seminer başlangıcında yaptığı konuşmada PAÜ Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Sezgi Akbaş, 2021 2022 Akademik Yılı’nda gerçekleştirilen Merkez faaliyetlerinden örnekler vererek, tüm bu faaliyetlerde temel motivasyonun sürekliliğin sağlanarak, atılan adımların her geçen yıl daha da ilerletilmesi olduğunu vurguladı. Bu çerçevede 2023 yılında düzenlenecek olan Ege Bölgesel Kariyer Fuarı’nın ev sahipliğine aday olduklarını ifade eden Akbaş, “En fazla önemsediğimiz alan, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlama süreçlerine aktif destekçi olmak, mezun takibinin devamlılığını sağlayarak kurum hafızasına katkı koymaktır” dedi.

Üniversite öğrencileri işgücü piyasasında tercih edilen birer aktör
Etkinliğin devamında Dr. Savaş Ceylan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kurduğu ekosistemin detaylarını anlatarak öğretim üyelerini bilgilendirdi. Yetenek Kapısı, YTNK TV, Ulusal Staj Programı, Kariyer Planlama Dersi gibi mekanizmalar aracılığıyla her geçen gün geliştirilmeye devam eden ve üniversite öğrencilerini işgücü piyasasında tercih edilen birer aktör haline getirmeye çalışan sistemlerini detaylandırdı. Bu çerçevede, Kariyer Planlama dersini yürütecek öğretim elemanlarına dönemlik müfredata dair tavsiyeler ve önerilerde bulunan Dr. Ceylan, Pamukkale Üniversitesi Kariyer Merkezi ile öğrencilerin daha sık bir araya getirilmesinin önemine değindi. Seminer, salondan gelen soruların Dr. Ceylan tarafından cevaplanmasıyla son buldu.

İş yaşamına hazırlanan PAÜ öğrencileri sertifikalarını aldı
Kampüs Hizmetleri çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Kariyer Merkezi’nde (PAÜ KARMER) Denizli İş Kulüpleri tarafından gerçekleştirilen İş Arama Becerileri Eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. İş ve Meslek Danışmanları ve İş Kulübü Liderleri aracılığıyla gerçekleştirilen iş arama becerileri eğitiminde, ağırlıklı olarak mezun aşamasındaki öğrencilerin işgücü piyasasına hazırlanabilmeleri için işveren görüşmeleri, mülakat teknikleri, kurum faaliyetleri, iş arama yöntemleri, işgücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanmasına yönelik öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. Kampüs Hizmetleri mezuniyet sonrası öğrencilerin, iş bulmalarını kolaylaştırıcı eğitim programını hayata geçirmek amacıyla Denizli Çalışma Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, 20212022 Eğitim Öğretim yılında çeşitli bölümlerden çok sayıda öğrenci iş arama becerileri eğitiminden faydalanma fırsatı buldu. 20212022 Eğitim Öğretim yılı boyunca kampüs hizmetleri çerçevesinde eğitime katılan öğrencilere, katılım sertifikaları törenle verildi. Törene katılan öğrencilere sertifikaları Pamukkale Üniversitesi yetkilileri tarafından takdim edildi. Törende konuşma yapan Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reşat Ceylan, üniversitemizin imzaladığı protokolün meyvelerini çok hızlı bir biçimde verdiğini vurgulayarak, 20222023 eğitim öğretim yılında da kampüs hizmetlerinin titiz ve gayretli çalışmalar ile devam edeceğini dile getirerek İl Müdürü Fatih Işık şahsında emeği geçen tüm yetkililerine teşekkürlerini sundu. Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Sezgi Akbaş, eğitimleri veren yetkililer Dönay Şanlıalp ve Taner Beter'in konuşmaları sonrasında öğrenciler görüş ve önerilerini dile getirdiler. Sertifikaların takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.

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