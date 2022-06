Jandarma komandolar Denizli'nin ciğerlerinde kuş uçurtmuyor Geçtiğimiz yıl yangınlarda mücadele eden Denizli'de komandoların denetimleri 24 saat devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Buldan, Tavas ve Honaz ilçelerinde günlerce devam eden yangınlarda yüzlerce hektar ormanlık alanı siyaha bürünen Denizli'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Marmaris’te sabotaj sonucu çıkan yangının ardından ormanları korumak için gece gündüz görev yapan jandarma komandolar ve asayiş ekipleri, Denizli'nin ciğerlerinde kuş uçurtmuyor.



Türkiye’de genelinde olduğu gibi Denizli'de de geçen yıl meydana gelen ve günlerce süren yangınların ardından bir çok ormanlık alan küle döndü. Buldan Türlübey, Tavas Pınarlık ve Honaz ilçesi başta olmak üzere geçen yıl büyük yangınların meydana geldiği Denizli'de, yüzlerce hektar alan siyaha büründü. Yılın her gününde olduğu gibi özellikle yangın sezonunun başlamasıyla birlikte orman sahalarında kontrollerine devam eden Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş ekipleri, Marmaris'te 4 gün süren orman yangınının sabotaj sonucu çıktığının belirlenmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı.



Denizli genelinde başta Honaz Dağı Milli Parkı olmak üzere orman varlığının yoğun olduğu Pamukkale, Merkezefendi, Buldan ve Tavas ilçelerindeki sahaların tamamında konuşlanan jandarma komandolar, gece gündüz demeden kundaklama ve sabotaj olaylarına karşı nöbet tutuyor. 7 gün 24 saat ormanlarda kuş uçurtmayan jandarma komandolar, dağ taş her yeri didik didik tarayıp ormanlık alana giren herkesi kontrol ediyor. Kentin nefes alan ciğerleri olan orman sahalarında güvenliği en üst seviyede ulaştıran jandarma komandolar ve asayiş ekiplerinin denetimlerine, zaman zaman dronlar da destek veriyor.



“Ormanlarda kuş uçurtmuyorlar”

Ziyaret etmek için geldiği Honaz Dağı Milli Parkı'nde jandarma komantoların denetimine denk gelen ilçe sakini İrfan Çam, “Geçtiğimiz yıl Buldan, Tavas ve Honaz ilçelerinde çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakmıştı. En son ise Marmaris’te meydana gelen yangında ciğerlerimiz mahvoldu. Jandarma ekipleri, ilçemizde bulunan ormanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı her türlü güvenlik önlemlerini aldı. Jandarma komandolar şu anda, Honaz'ın dağlarında bulunan ormanlarda kuş uçurtmuyor. Marmaris’teki çıkan yangın bir kundaklamadan kaynaklıydı ve bu hepimizi çok üzdü. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birlikleri, Honaz Milli Parkında yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri aldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Honaz Jandarma Komutanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.