Kontrolden çıkan araç direğe çarpıp takla attı Takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Albayrak Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; meydan düzenlemesindeki viraja hızlı girdiği iddia edilen 20 AGP 804 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından ise takla atarak bir otobüs durağının önünde durdu. Taklalar atan araçtan fırlayan sürücü, asfalta sert bir şekilde düşerek ağır yaralandı.



Kazaya ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Otomobilden fırlayan sürücünün başından yaralandığı fark edilince durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası otomobil de ağır maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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