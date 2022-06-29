Sahipli kedi ve köpeklerin yıl sonuna kadar kimliklenmesi gerekiyor Kimliklendirilen ev hayvanları elektronik ortamda kayıt altına alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, ev hayvanı sahiplerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine en geç 31 Aralık tarihine kadar müracaat ederek kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartması gerektiği belirtildi.





Bilindiği üzere "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik gereği ev hayvanı sahiplerinin, kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartarak; doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il ve ilçe müdürlüklerine süresi içinde bildirmesi zorunlu hale getirildi. Buna göre, ev hayvanı sahibi; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutuldu.



Ev hayvanları elektronik ortamda kayıt altına alınacak

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla ev hayvanlarının kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması için protokol imzalandı.



Tüm köpek sahiplerinin 1 Ocak 2021, tüm kedi ve gelincik sahiplerinin ise 1 Ocak 2022'den itibaren en geç bir yıl içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak her yaştaki kedi, köpek ve gelinciklerinin kimliklendirme ve kayıt işlemlerini yaptırabileceği hükmü getirilmişti. Ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikle 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlüdürler. Dijital kimliklendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." hükmü ile geçici madde 4’te "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır" hükmüne yer verildiği duyuruldu.



Son tarih 31 Aralık 2022

Kedi ve köpek sahiplerinin, 31 Aralık 2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurması halinde her yaştaki sahipli kedi ve köpeklerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kayıt işlemlerinin yapılabileceği bildirildi.

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