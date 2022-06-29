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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendili büyüklere PABSEM eğitimi

İHA

Merkezefendili büyüklere PABSEM eğitimi

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin Aktif Yaş Alma Merkezi’nde PABSEM projesi çerçevesi, 65 yaş üstü bireylerin sanatsal terapi yöntemiyle ilaç kullanımını azaltmaya yönelik eğitim verildi.

Büyüklerin sosyalleşmelerine fayda sağlamak ve Alzheimer tanılı büyüklerin toplumdaki oranını azaltmak amacıyla hizmete açılan 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi’nde uzmanlar tarafından eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede, Litvanya Ulusal Ajansı tarafından onaylanan; Avrupa Birliği Erasmus Plus programı dahilinde desteklenen ve Türkiye, Hollanda, İtalya ve Polonya paydaşlığında hazırlanan PABSEM projesi çerçevesinde seminer düzenlendi. PABSEM (Presenting alternative Approaches to Burnout Syndrome in Elderly Multimorbid) projesi, birden çok hastalık tanısı konan ve sürekli ilaç kullanan kronik 65 yaş üstü bireylerin sanatsal terapi yöntemiyle ilaç kullanımını azaltılması amaçlanıyor.

1200 Evler Aktif yaş Alma Merkezi'ndeki programlara ve kurslara devam eden 65 yaş üstü büyüklere; Hollanda ve Litvanya’dan gelen eğitmenler tarafından, yaşam kalitelerini nasıl yükseltecekleri konusunda bilimsel veriler ve önemli tavsiyeler aktarıldı. Büyüklere, reçete edilemeyen ilaçları bilinçsizce ve gereksizce kullanımı hakkında da dikkat edilmesi gerektiği bilgi verildi. Seminer sonunda yabancı uzmanlar ile Merkezefendili büyükler akıl oyunları etkinliğine birlikte katıldı. Merkezefendi Belediyesi’nin katkılarından dolayı teşekkür eden yetkililer bu tarz seminerlerin ve eğitimlerin her zaman büyük önem taşıdığını ve belirli periyotlarla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirttiler.

“Büyüklerimiz bizim kıymetlimiz”
Erasmus Plus ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen PABSEM projesine destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Büyüklerimize hizmet verdiğimiz 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezimizde birçok branşta kurslarımız devam etmekte. Değerli büyüklerimizin yaşam kalitelerini daha iyi hale getirmek için PABSEM projesi çerçevesinde yurt dışından misafirimiz olan eğitmenler ile büyüklerimizi bir araya getirdik. PABSEM, büyüklerimize çoklu ilaç kullanımını azaltmaya; depresyon, stres, anksiyete ve panik atak gibi durumları önlemeye yönelik bilgiler verdi. Bizler için kıymetli olan büyüklerimize aralıksız olarak eğitim vermeye devam ediyoruz” dedi.

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