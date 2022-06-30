Denizli'de 200 gram ekmek 4 TL oldu Denizli'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de, Fırıncılar Odası’ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 4 TL oldu.



Denizli'de geçtiğimiz Mart ayında 210 gram ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin duyuru yapan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 3 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 200 gram olacağı, fiyatının ise 3 liradan 4 liraya yükseltildiğini açıkladı.



Zamlı fiyatın bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini açıklayan Karadaban, zam taleplerinin Bakanlıkça kabul görüldüğünü belirti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.