Merkezefendi Süper Lig'de kalıcı olmayı sürdürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Süper Lig'de kalıcı olmayı sürdürecek

DHA

Merkezefendi Süper Lig'de kalıcı olmayı sürdürecek


DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'e yakışır bir takım olduklarını ifade eden başkan Deveciler, "ING Basketbol Süper Lig´de devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız genç, yetenekli, yerli ve yabancı oyuncuları bulup, yetiştirip, geliştirmek, maliyetlerimizi dengelemek ve uzun yıllar ligde kalıcı olmak" dedi. Ligde geçen sezon küme düşen Semt77 Yalovaspor'un geçen sezon 17 Nisan'da Aliağa Petkimspor'a son salisede yenildiği maçla ilgili yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nda görüşülürken, Merkezefendi, Süper Lig'deki ikinci sezonu için transfer arayışlarını sürdürüyor.
Transferde ince eleyip sık dokuyan ve Türk rotasyonunu genç oyuncular üzerine inşa eden yeşil-siyahlılarda Başkan Veli Deveciler, önemli açıklamalarda bulundu. Denizli´nin basketbolu çok sevdiğini ifade eden Deveciler, "ING Basketbol Süper Ligi tescil edildi. Süper Lig'deki 16 güçlü takımdan biri olarak devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Sezon boyunca ligin bu kadar keyifli, çekişmeli geçmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara emekleri için teşekkür ederiz. Denizli´nin basketbolu ne kadar çok sevdiği ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu, genç kulübümüzün 3 yılda geldiği başarıyı gören herkes saygıyla ve sempatiyle karşılıyor" diye konuştu.
"SIRALAMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"
"Sezon boyunca Süper Lige yakışır bir takım olduğumuzu, organizasyonumuz, taraftarımız, salonumuz, şehrin misafirperverliği ile gösterdik" diyen başkan Deveciler, "Bu süre içinde çok kaliteli oyuncular, antrenörler ve ekiple çalıştık. Hepsi burada hem takım için mücadele etti hem de kendilerini geliştirdiler. Buraya emek veren herkes bu kulüpten ve bu kulübün başarısından, amaçlarından çok şey öğrendi. Kulübümüzün misyonu bellidir. Biz, büyük paraların harcandığı, lig sıralaması peşinde koşan bir takım olmayacağız. Amacımız genç, yetenekli, yerli ve yabancı oyuncuları bulup, yetiştirip, geliştirmek, maliyetlerimizi dengelemek ve uzun yıllar ligde kalıcı olmaktır. Ekonomik şartların ağırlığını hepimiz yaşıyoruz. Çok para harcayarak kulübümüzü zor durumda bırakmaktansa yeni çözümler aramamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
"TEMMUZ AYINDA TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Maliyetlerin arttığını ve yabancı oyunculara dövizle ödeme yapıldığı için bütçenin değiştiğini ifade eden Veli Deveciler, "Kısıtlı sayıdaki yerli oyuncuların ücretlerinin çok yükselmesi, yabancı oyunculara dövizle ödeme yapılması daha dikkatli davranmamızı gerektiriyor. Geleceğe yatırım olarak gördüğümüz, kendini ispatlamak isteyen, genç, uzun vadeli, çok yetenekli, yerli ve yabancı oyuncularla anlaştık. Temmuz ayından itibaren hepsini açıklayacağız. Sezon başladığında herkes bu oyuncuları hayranlıkla izleyecek. Genç oyuncular buraya mücadeleye, kendilerini geliştirmeye ve şehri sahiplenmeye gelecekler. Hepsi burada birer yıldız olacak o yüzden tercih ediliyor. Çok güçlü takımlar var ligimizde ve onlarla bütçesel bir yarış için girmek yerine, genç oyunculara süre vermek, yıldız oyuncular yaratmak ve günü geldiğinde bu güçlü takımlara sahada kafa tutmak ve kazanmak amacımız" şeklinde konuştu.
"BÜYÜK BÜTÇEMİZ OLMAYACAK"
"Büyük bütçemiz yok, hiç bir zamanda olmayacak" diyen Merkezefendi Başkanı Deveciler, "Rakiplerimiz çok güçlü ve onlarla aynı yöntemlerle yarışma şansımız yok. Ama 3'üncü senemizde BSL denetiminden bir kez daha eksiksiz geçen, sorunsuz bir mali yapımız var. Akılcı bir kültürle mantıklı ve gelecek vaat eden bir anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz. Yıllar haklı olduğumuzu gösterecek. Bize güvenin, bu takım gökten buraya gelmedi. En alttan kazana kazana bulunduğumuz yeri hak ederek geldik. Lig başlayacak ve herkes harika bir takımı sahada görecek. O yüzden takıma gelen genç oyuncuları motive etmek takımı sahiplenmek hepimizin görevi. Ortak akılla, hep birlikte, yeni ve gerçekçi bir anlayışla ligin heyecanını yaşayacağız. Kısa süre sonra takımla ilgili tercihleri, hangi kararların hangi gerekçelerle verildiğini sizlerle paylaşacağız. Basketbol severlere saygılarımızı sunuyor, sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-06-30 15:06:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlilerden yaz spor okullarına yoğun ilgi 13 tesiste 13 branşta verilen kurslara yoğun talep
YEREL HABERLER Denizlilerden yaz spor okullarına yoğun ilgi 13 ...
Denizli'de 200 gram ekmek 4 TL oldu Denizli'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
YEREL HABERLER Denizli'de 200 gram ekmek 4 TL oldu Denizli'de ...
Denizli'deki kazada 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'deki kazada 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi ...
LGS’de Türkiye 1’incilerinden birisi Denizli’den
YEREL HABERLER LGS’de Türkiye 1’incilerinden birisi Denizli’den
Kanser taramalarını ihmal etmeyin Denizli Özel Egekent Hastanesi, meme ve prostat kanseri bilgilendirmelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kanser taramalarını ihmal etmeyin Denizli Özel ...
Çameli’nin ünlü yayla kirazında hasat başladı Yayla dağlarında üretilen kirazlar, Avrupa sofralarını süslüyor
YEREL HABERLER Çameli’nin ünlü yayla kirazında hasat başladı Yayla ...
Başkan Kepenek, Honaz’a ücretsiz Sağlıklı Yaşam Merkezi kazandırıyor
YEREL HABERLER Başkan Kepenek, Honaz’a ücretsiz Sağlıklı Yaşam ...
Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği Çiftçinin dolu zararı Büyükşehir desteği ile önlenecek
YEREL HABERLER Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği Çiftçinin ...
Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yapmış
YEREL HABERLER Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp ...
7 ülkeden gelen 250 dansçı nefesleri kesti Dünyanın farklı renk ve kültürleri Denizli'de buluştu
YEREL HABERLER 7 ülkeden gelen 250 dansçı nefesleri kesti Dünyanın ...
Denizli’nin gelişimi dron ile havadan takip edilecek Denizli’de Dijital Şehir İkiz Projesi çekimleri başladı
YEREL HABERLER Denizli’nin gelişimi dron ile havadan takip ...
Merdivenden düşen inşaat işçi öldü
YEREL HABERLER Merdivenden düşen inşaat işçi öldü
Denizli MHP seçim startını verdi MHP Denizli Teşkilatı, gerçekleşecek seçim öncesinde önemli bir toplantı dizisini başlattı
YEREL HABERLER Denizli MHP seçim startını verdi MHP Denizli ...
GSB Spor Okulları coşkuyla başladı
YEREL HABERLER GSB Spor Okulları coşkuyla başladı
Denizlispor yeni sezon öncesi güç depoluyor
YEREL HABERLER Denizlispor yeni sezon öncesi güç depoluyor
Çocuklarına bakayım derken karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı Dikkatini dağıtan çocuklarıyla ilgilenen annenin kullandığı otomobil arşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Çocuklarına bakayım derken karşıdan gelen araçla kafa ...
Merkezefendili büyüklere PABSEM eğitimi
YEREL HABERLER Merkezefendili büyüklere PABSEM eğitimi
Sahipli kedi ve köpeklerin yıl sonuna kadar kimliklenmesi gerekiyor Kimliklendirilen ev hayvanları elektronik ortamda kayıt altına alınacak
YEREL HABERLER Sahipli kedi ve köpeklerin yıl sonuna kadar ...
Tam gaz park halindeki kamyonete çarptı Yük indiren kamyoneti fark etmeyen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tam gaz park halindeki kamyonete çarptı Yük indiren ...
Türkiye’nin ilk çocuk müzik grubu Denizli’de kurulacak Denizli’de 1200 öğrenci müzik eğitimi alacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk çocuk müzik grubu Denizli’de ...
Kontrolden çıkan araç direğe çarpıp takla attı Takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç direğe çarpıp takla attı Takla ...
Çocuklarda kasık fıtıklarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda kasık fıtıklarına dikkat
Büyükşehirle festival coşkusu devam ediyor Binlerce Denizlili, Adalet ve İncilipınar Parkı’na akın etti
YEREL HABERLER Büyükşehirle festival coşkusu devam ediyor Binlerce ...
Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda
YEREL HABERLER Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.