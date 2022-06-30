Denizli’de hava sıcaklığı 37 dereceyi bulacak Denizli’de sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmesine göre, önümüzdeki günlerde Denizli’de hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.



Yurt genelinde son zamanlarda etkisini artıran yağışlar birçok ilde afete yol açtı. Sıcaklığın düştüğü ve yağışların ise arttığı bölgelerde bunalan vatandaşlar sıcak havayı dört gözle bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayınladığı son değerlendirmesine göre, ülke geneli başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde sıcaklıklarda artış beklendiği açıklandı. Ege bölgesinde yer alan Denizli’de ise son 7 gün içerisinde kavurucu sıcaklıkların yaşanması beklendiği bildirildi. Haftalardır yağışın ve kapalı havanın etkisi altında olan kentte, uzmanlar sıcak havaya karşı vatandaşın dikkatli olmasını istedi.



Hava sıcaklığı 37 dereceye çıkması bekleniliyor

Kentte en düşük hava sıcaklığının 32, en yüksek sıcaklığın ise 37 derece olması bekleniyor. Kentte Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının iyice artması tahmin ediliyor.

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