Denizlispor’un kamp programı belli oldu Horoz kamp için Burdur’a gidecek

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren A. Denizlispor’un kamp programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor hazırlıklarının aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarına devam eden yeşil siyahlı ekibin yeni sezon öncesi kamp programı açıklandı. 8 Temmuz tarihine kadar tesislerde çalışmalarına devam edecek olan horoz, 910 Temmuz’da ise izin yapacak. 1114 Temmuz tarihlerinde çalışmalar yine Haluk Ulusoy Tesislerinde devam ettirecek olan Denizlispor, 15 Temmuz'da 10 günlük sezon öncesi kamp için Burdur'a gidecek ve burada 5 hazırlık maçı yapıp 25 Temmuz'da kampı tamamlayarak Denizli'ye dönecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.