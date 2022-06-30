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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi kekik ve lavanta festivali düzenliyor

İHA

Pamukkale Belediyesi kekik ve lavanta festivali düzenliyor

Pamukkale Belediyesi bir ilke daha imza atarak Kekik ve Lavanta Festivali düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kekik ve lavantanın diyarına yakışacak bir festival düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu festivalimize bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu farklı iklim özelliklerinin sebep olduğu zenginliği en güzel yansıtan ilçelerden biri konumunda olan Pamukkale, turizmin merkezi olmasının yanında tarımsal ürünleriyle de dünyaca tanınıyor. İlçenin dünyada bir marka haline gelmesine ve tanıtımının her sezon devamının sağlanması için önemli çalışmalar gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, ilçeye yepyeni bir festival kazandırıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak kekik ile ilgili olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda “Denizli Kekiği” adıyla Coğrafi İşaret Tescili’nin 7 Nisan 2021 tarihinde yapıldığını belirterek, “İlçemiz turizminin yanı sıra tarımsal ürünleriyle de dünyada bir numara. Ayvasından, narına, adaçayından, kekiğine, lavantasına kadar ilçemiz tüm bu ürünlerin merkezi konumundadır. Girişimlerimizle kekikle ilgili isim tescilini ve coğrafi işareti aldık. Dünyanın 88 ülkesine kekik ihracatı yapılırken, artık dünyanın kekik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ürün ‘Denizli Kekiği’ adıyla coğrafi işaretli olarak pazarlanmaktadır. İlçenin yerel yöneticileri olarak, bu güzelliklerimizi daha da geniş alanlara duyurmak, bu ürünlerin yetişmesinde yıl boyunca emek veren vatandaşlarımızın başrolde olduğu onlara hem teşekkür etme, hem de hep birlikte eğlenip, hasat sezonunda yanlarında olarak bir iki günde nefes almalarını istedik. Denizli Kekiğinin ve lavantanın, Pamukkale’deki merkezi olan Gözler Mahallemizde 23 Temmuz 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz ‘Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali’mize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

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