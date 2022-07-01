PAÜ, ortopedistleri buluşturdu

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının ev sahipliğinde ortopedistler ve fizyoterapistler bir araya geldi.



Omuz artroskopisi alanında yapılan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, bu alanda Ülkemizin sayılı akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Ulunay Kanatlı ve alanlarında uzman öğretim üyeleri sunum gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde PAÜ Tıp Fakültesi’nin yeni binasında ortopedi hekimleri, fizik tedavi hekimleri ve fizyoterapoistlerin geniş katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, omuz artroskopisi alanında Türkiye’nin sayılı akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Ulunay Kanatlı ile birlikte Konya Meram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özer, Muğla Sıtkı Koçman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih İ. Can, Ankara Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baran Sarıkaya ve PAÜ Öğretim Üyesi Doç Dr. Ali Çağdaş Yörükoğlu tarafından sunumlar yapıldı.



“Omuz Artroskopisinde Güncel Yaklaşımlar” isimli toplantı, PAÜ Öğretim Üyeleri; Prof. Dr A. Fahir Demirkan ve Doç. Dr. Harun Reşit Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirilirken, çok sayıda olgu tartışması ve sunumlarla katılımcılar bilgi alışverişinde bulundular.

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