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Yargıtay Başkanı Akarca: "Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden kaçınmalıyız" “Bütün yargı mensuplarına yönelik haksız ve ağır saldırı niteliğindeki görüş ve ifadeleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir”

İHA

Yargıtay Başkanı Akarca: "Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden kaçınmalıyız" “Bütün yargı mensuplarına yönelik haksız ve ağır saldırı niteliğindeki görüş ve ifadeleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir”

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden bütün toplumun kaçınması gerekir” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Denizli Bölgesel İçtihat Forumu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın katılımıyla gerçekleşti. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki foruma Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip katıldı.
Forumun açılışında konuşan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, “Hukukun ülke çapında eşit şekilde uygulanmasında Yargıtay içtihatlarının büyük önemi bulunmaktadır. Eskiden kitaplarla ulaştığımız bilgilere bugün UYAP ile kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu nedenle bilgiye çok rahat ulaşabilen bir dönemde bilmiyorum deme sebebi olamaz. Hakim, savcı, Yargıtay daire üye başkanlarımız ve diğer kamu görevlileriyle buluştuğumuz bu programların faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Hukuk fakültelerinde büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan da, “Hukuk fakültemizin kendisinden sonra birçok hukuk fakültesi açılmasına rağmen tercih sırasını koruması, onun ne kadar değerli olduğunu gösterir. Hukuk fakültesinin kurulmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin misyonunu üreten üniversite olarak belirledik. Bu amaçla başta Denizli ilimiz olmak üzere bir sorun varsa üniversite olarak biz de sorunu çözmek için varız diyoruz. Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'nda dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve vergi suçları gibi düzenlenen çalışmaların ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

"Denizli'de yargı anlamında zirvesini yaşıyoruz"
Denizli'de ilk kez gerçekleşen böyle bir programa ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün Denizli'de yargı anlamında zirvesini yaşıyoruz. Böyle büyük bir katılımla ilk toplantıyı Denizli'de gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı Yargıtay başkanımıza ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli kendi ölçeğinde baktığımızda kendi ayakları üstünde duran ve yağıyla kavrulan, üretme ve girişimcilik kültürünün olduğu bir şehirdir. Denizli tükettiğinden daha çok üreten, satın aldığından daha çok satan bir şehirdir. Dış ticarette cari anlamda fazlalık veren bir şehirdir. Nüfus olarak baktığınızda 22. sırada, ihracatta ise 8. sıradadır. Tabii Denizli iş dünyası olan bir şehirdir. Bu dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve vergi suçları Denizli'nin yapısı ile uyumlu olan konu başlığıdır. İnşallah form başarılı geçer. Adalet her alanda önemlidir. Adaleti tesis etiğimizde huzur, mutluluk ve kardeşlik olur. Denizli’de bölge adliye mahkemesinin kurulması çok isabetli olmuştur. Katkısı bulunan başta cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Gerçekleşen suçların önlenmesi ve yakalanması için yargıyla iş birliği yapmak zorundayız”
Vali Ali Fuat Atik de suçlularla mücadelede iş birliğinin öneminin altını çizerek şöyle konuştu:
"Denizli hep ilkleri yapmaya alışkın bir şehir. Bundan ötürü bugün 350 yargı camiasının buluşması için burada hep birlikte toplandık. Bu gerçekleşen suçların önlenmesi ve yakalanması için yargıyla iş birliği yapmak zorundayız. Bizim bürolaşma konu bakımından işlerimizi pratikleştirdi ve kamuoyunun baskısını üzerimizden aldı.”

“Bütün yargı mensuplarına yönelik haksız ve ağır saldırı niteliğindeki görüş ve ifadeleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir”
Denizli’de bölgesel adliye mahkemesi de kurulmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise yargı süreçleri bitmeden ve kesinleşmeden bir kararın eleştirilmesinin doğru olmadığını vurguladı. Mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden bütün toplumun kaçınması gerektiğini belirten Akarca, “Bölgesel İçtihat Forumu öncelikli amacı ilk derece bölge adliye mahkemelerinin kararlarının Yargıtay
içtihatlarıyla uyumlaştırılmasıdır. Burada da Denizli Bölgesel Adliye Mahkemesi’nin de kurulmasından mutluluk duymaktayım. Yargı süreçleri devam ederken bir mahkemenin verdiği berat, mahkumiyet, tahliye ve tutukluluk halinin devamı gibi kararlar her ne şekilde olursa olsun daha istinaf ve temyiz yolu mümkünken başından itibaren bütün yargı mensuplarına yönelik haksız ve ağır saldırı niteliğindeki görüş ve ifadeleri bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Onun için basınmedya kuruluşları, sosyal medya kullanıcılar ve kamuoyu oluşturmak için faaliyet gösteren kurumlar, yargıya yönelik söylemlerinde çok dikkatli olması gerekiyor. Yargı süreçleri bitmeden ve kesinleşmeden bir kararın eleştirilmesi gerçekten de doğru değildir. Bu yapılan davranışlar mahkemeleri telkin ve tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple bundan sonraki süreçler zehirlenmektedir. Sonuçta hakim ve cumhuriyet savcılarımız da insandır. Onlar da bu kamuoyunda oluşan algıdan etkilenebilmektedir. O zaman ise adaletin etki etmesi ve tecelli etmesi gerçekten zarar görebilmektedir. Onun için bu tür eleştirilerin çok dikkatli bir şekilde yargı sürecinin kesinleşmesinden sonra yapılması gerekiyor. Mahkemelerimizin, savcılarımızın ve hakimlerimizin onurunu zedeleyecek söylemlerden herkesin kaçınması gerekir. Adaleti rahat bıraksınlar, her şey sistem içerisinde yürür. İtiraz, istinaf, temyiz, olağanüstü itiraz, yargılamanın yenilenmesi, bireysel başvuru ile anayasa ve Avrupa Mahkemesi'ne başvuru yolu gibi birçok imkan var. Ama daha baştan itibaren mahkemeleri baskı altına alacak söylemlerden bütün toplumun kaçınması gerekir” dedi.
Akşam saatlerine kadar üç ayrı oturum halinde devam edecek olan Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'nda Yargıtay üyeleri tarafından dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve vergi suçları konularında çeşitli sunumlar yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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