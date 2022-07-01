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Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya’ya şok suçlama Haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, Denizli Enerya önünde eylem yaptı

İHA

Denizli'de yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi Enerya'nın Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işten çıkardığı çalışanlar, şirketin önünde eylem yaptı. Haksız şekilde işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, firmanın "Aç kalacaksınız, iş bulamayacaksınız" diyerek kendileri üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya’ya şok suçlama Haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, Denizli Enerya önünde eylem yaptı

Denizli’de yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi Enerya’nın Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işten çıkardığı çalışanlar, şirketin önünde eylem yaptı. Haksız şekilde işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, firmanın "Aç kalacaksınız, iş bulamayacaksınız" diyerek kendileri üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.
Denizli'de doğalgaz dağıtım işlemlerinin yüklenicisi olan Enerya, aralarında 187 doğalgaz acil yardım hattında görevli acil müdahale personelinin de bulunduğu 60’a yakın çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarıldıklarını gece yarısı öğrenen çalışanlar, yaklaşık 1 ay önce DİSK’e bağlı EnerjiSen’e üye olduklarını, firma yetkililerinin bu durumu öğrendikten sonra mobing uygulamaya başladığını ileri sürdü. Son olarak dün eDevlet ekranlarından sendika üyeliklerinin kontrol edilmesine izin vermeyen çalışanlar, gece yarısı tek taraflı fesih yöntemiyle işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Toplanan işçiler, firmanın önüne giderek eylem yaptı. Bazı parti ve sendikaların da destek verdiği eylemde ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları atarak yürüyüş yapan işçiler açıklama yaptı.

Firma yetkililerinin "Aç kalacaksınız" diyerek baskı uyguladığı iddiası
Bazı işçilerin baskıyla geri çağrıldıklarını söyleyen Burak Uçar, "Yasal haklarımızı kullanarak sendikaya geçmek istedik. Daha sonra patronlar sendikayı gerek görmediklerini belirtti. Buna dayanarak eDevletlerimizi istediler. Vermeyenleri de işten çıkaracaklarını söylediler ve ertesi gün yaklaşık 60 kişiyi çıkardılar. Şu anda 18 kişi kaldık. Diğer arkadaşlarımızın gözünü korkutarak geri aldılar işe. Bizleri ‘Aç kalacaksınız’ deyip işe çağırdılar tekrardan ama biz direnmeye devam edeceğiz” dedi.
Şirkete 10 yılını verdiğini ve iş kazası geçirdiğini söyleyen Ünsal Ünal da, “10 yıldan beri bu şirketteyim. Sendikal haklarımı aradığım için işime son verildi. Kolumda yüzde 20 iş görmezlik raporum var. Mahkeme sürecim devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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