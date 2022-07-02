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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'nin çöpleri 15 bin haneyi aydınlatıyor

İHA

Denizli'nin çöpleri 15 bin haneyi aydınlatıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kımkısık Katık Atık Bertaraf Tesisi’nde düzenli depolanan çöplerden aylık 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımla iklim değişikliğinin de önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Çevre yatırımları olmazsa olmazımızdır” dedi.

Su Yönetimi ve İklim Değişikliği projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Dünya 2'ncisi seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde ortaya çıkan metan gazından ayda 15.000 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede elektrik enerjisi üretiyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki en büyük çevre yatırımlarından biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde bulunan kurulu gücü 5,6 mWh’lık Biyokütle Enerji Santrali’nde incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ile beraberindekiler eşlik etti. Enerji santralinde bir süre incelemede bulunan Başkan Zolan, kentteki evsel atıkların düzenli depolandığı Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini söyledi. Tesiste depolanan evsel atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiğini anlatan Başkan Zolan, çöplerin çürümesiyle ortaya çıkan metan gazına dikkati çekerek, gazın doğaya salınması halinde tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen iklim değişikliğini tetiklediğini ifade etti.

Hedef: Küresel ısınmanın önüne geçebilmek
1993 yılında İstanbul’da çöplükte yaşanan metan gazı patlaması nedeniyle onlarca insanın öldüğünü, cesetlerine bile ulaşılamadığını hatırlatan Başkan Zolan, “İklim Değişikliği Eylem Planımız çerçevesinde küresel ısınmanın önüne geçebilmek için çöplerden açığa çıkan metan gazını doğaya bırakmıyor ve bu gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Doğa herhangi bir zararlı gaz ile buluşmuyor. Burada yenilebilir ve çevreci enerji üretimi için büyük bir yatırım gerçekleştirildi. Denizli’miz her anlamda ‘en çevreci şehir’, ‘en temiz şehir’ diyebilme hakkına en üst seviyede sahip. Tabi bunlar görünen yatırımlar değil. Burası çöplerin depolandığı, çöp sızıntı sularının arıtıldığı, tıbbi atıkların bertaraf edildiği çok büyük bir katı atık bertaraf tesisi” ifadelerini kullandı.

Doğaya ve milli ekonomiye büyük katkı
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımla iklim değişikliğinin de önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Zolan, çevre yatırımlarının olmazsa olmazları olduğunu vurguladı. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada, çöplerin depolanmasından, çöp sızıntı sularının arıtılmasına, tıbbi atıkların çevreye zarar veremeyecek şekilde bertaraf edilmesinden, çöpten çıkan metan gazından elektrik enerji üretilmesine kadar hem doğamızı korumanın, hem de milli ekonomimize katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Burada üretilen elektrik aylık 15 bin hanemize yetecek seviyede. Elektrik enerjisinin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu çok çok önemli bir yatırım. Şehrimize, ülkemize, dünyamıza hayırlı uğurlu olsun.” İlerleyen dönemde toplam kurulu gücü 8,4 mWh’a çıkartılacak enerji santralinin 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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