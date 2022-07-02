Merkezefendili özel öğrenciler 80 ve 90'ları yaşatacak Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: “Engelsiz bir dünya hayalimizi birlikte paylaşalım”

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim yılının bitimi, 80’ler ve 90’lar temalı yılsonu gösterisi ile kutlanacak. Özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünlerin de satışının yapılacağı etkinlikte elde edilecek olan gelir, özel bireylerinin eğitimleri için kullanılacak.



Merkezefendi Belediyesi, 17 atölyede 250 özel bireyin eğitim gördüğü Engelsiz Yaşam Akademisi, 20212022 eğitim öğretim sezonuna, düzenlenecek olan yılsonu gösterisi ile veda edecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yılsonu etkinlikleri çerçevesinde 5 Temmuz Salı günü saat 10.00’da sergi açılışı yapılacak ve iki gün boyunca ziyarete açık olacak. 6 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da ise 80’ler ve 90’lar temalı yılsonu gösterileri başlayacak. Düzenlenecek etkinlikte özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünlerin de satışı yapılacak. Elde edilecek olan gelir, özel bireylerin eğitimleri için kullanılacak. 80’ler ve 90’lar konseptine uygun olarak dönemin kıyafetlerinin ve arabalarının olacağı programda leblebi tozu gibi çeşitli ikramlarda da bulunulacak.



“Engelsiz bir dünya hayalimizi birlikte paylaşalım”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, engelsiz bir dünya hayalini paylaşmak için Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerini yılsonu etkinliklerine davet etti. Başkan Doğan “Akademimizde eğitim gören, kendi yeteneğini keşfeden ve emek verip üreten çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlar bizim için çok değerli ve kıymetli. Yıl boyunca emek verdiler, ürettiler, çabaladılar. Şimdi artık eğlenme ve dinlenme zamanı. Öğrencilerimizin üretimleri, 56 Temmuz tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde hemşehrilerimizle buluşacak. Gelin, ‘Engelsiz Bir Dünya’ hayalimizi birlikte paylaşalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.