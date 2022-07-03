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Pamukkale’de kekik ve lavanta festivali coşkusu En iyi kekik üreticisi yarışmasına yoğun ilgi Üretiminde dünya lideri olan “Denizli Kekiğine” görkemli festival

İHA

Pamukkale’de kekik ve lavanta festivali coşkusu En iyi kekik üreticisi yarışmasına yoğun ilgi Üretiminde dünya lideri olan “Denizli Kekiğine” görkemli festival

Denizli’de Pamukkale Belediyesi, kekik merkezi olan Gözler’de Kekik ve Lavanta Festivali düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kekiği tüm dünyaya tanıtmak için bu festivali düzenledik. Bu özel ürünün dünyaya 'Denizli Kekiği' adıyla pazarlanması için isim tescilini yaptırdık. Bu festivalle de kekiği tüm dünyaya bir kez daha tanıtacağız" dedi.

Turizm kenti olan Pamukkale aynı zamanda kekiğin merkezi durumunda. Dünyanın kekik ihtiyacının neredeyse tamamının üretildiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Pamukkale Belediyesi tarafından "Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali" düzenlendi. Kekiğin merkezi olan Gözler mahallesinde gerçekleşen ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaptığı festivale Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakam Vekili ve Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, MHP İl Başkanı Yusuf Garip, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli kekiği tescilini aldık
Festival Gözler Mahallesi’nde protokol üyelerinin katılımı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Törende açılış konuşması yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünyanın kekik ihtiyacının nerdeyse tamamının Denizli'den karşılandığını ancak bu ürünün farklı illerin adıyla tanındığını ifade ederek, "Biz bu konuda önemli bir adım atarak burada verilen emek ve alın terinin boşa gitmemesi için 'Denizli Kekiği’ adının tescilini aldık. Bundan sonra kekik denince akla ‘Denizli Kekiği’ gelecek. Kekiğin tüm dünyaya bu isimle satılması çok önemli. Pamukkale’mizdeki 61 mahallemizin 19'unda kekik, ada çayı ve lavanta üretimi yapılıyor. Denizli denince ayva ve nar da akıllara geliyor. Denizli olarak her konuda olduğu gibi bu konuda zirvede yer almanın gururunu yaşıyoruz. Kekik ve lavanta konusunda farkındalık oluşturmak için festival düzenledik. Burada emek veren üreticilerimizin farklı bir gün geçirmelerini de istedik” dedi.

Pamukkale Üversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da yaptığı konuşmada bu festivalde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek “Kekik ve lavanta gibi bitkilerin bilimsel araştırılması için biz PAÜ olarak üreticilerin yanındayız. Turizm rotası olarak Pamukkale’den sonra Gözler, Çal’ın ve Çivril’in nilüfer bahçesinin turizme kazandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da PAÜ olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Kekik tanıtımı çok önemli
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Daha önce bu bölgede tütün ekimi yapılıyordu. Sonra kekik, ada çayı ve lavanta gibi iyi virüs olarak tanımlanabilecek ürünler üretilmeye başlandı. Burada üretilen ürünler insanlara sağlık veriyor. Amacımız bu festivalle hem tanıtım hem de bu bölgeyi turizme kazandırmak” dedi.

En iyi kekik üreticisi yarışması yapıldı
Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali çerçevesinde “En iyi Kekik Üreticisi Yarışması” yapıldı. Belirlenen 14 tarlada üretilen kekikler boy, koku ve çeşitli parametreler Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yetkili isimlerden oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonunda birinciliği Uzunpınar Mahallesi’nden Gülay Kabalak elde ederken, Güzelpınar Mahallesi’nden Muhittin Sevim ikinci ve Gözler Mahallesi’nde Emir Kılıç üçüncü oldu. Uzunpınar Mahalesi’nden Sevilay Akbaba ve Kurtluca Mahallesi’nden Özkan Hazer’e ise jüri özel ödülü protokol üyelerinin katılımı ile verildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki günün anısına Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil’e aromatik bitkilerin bulunduğu sepet hediye etti. Tören sonunda protokol üyeleri Gözler Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesine giderek burada incelemelerde bulundu.

Coşku konserlerle devam etti
Gözler Mahallesi’nde düzenlenen Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali çerçevesinde Pamukkale Belediyesi’nin el emeği ürünler sergisi, yöresel ürün stantları ile çocuklar için eğlence alanları yer aldı. 23 Temmuz 2022 tarihlerinde devam edecek olan Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali çerçevesinde konserler de düzenlendi. İlk gün Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları Özgür Doğan ve Işıl Koç sahne alarak vatandaşları coşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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