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JASAT’tan bayram öncesi temizlik 131 suç kaydı olan 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

JASAT’tan bayram öncesi temizlik 131 suç kaydı olan 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Denizli’de FETÖ’ye üye olma, cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalanması amacıyla JASAT koordinesinde 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan ve haklarında toplamda 131 suç kaydı olan 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin bayram öncesi yakalanması için operasyon başlattı. Sarayköy, Çivril, Honaz, Pamukkale ve Tavas İlçe Jandarma komutanlıkları ile 5 ilçede yapılan çalışmada toplamda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Suç dosyaları kabarık
Hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olan E.U., uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 31 suç kaydı olan Y.Y., silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 3 suç kaydı olan M.F.T., uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 30 suç kaydı olan E.K., uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 suç kaydı olan V.K., çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 5 suç kaydı olan Y.E. ile adet gereği açıkta bırakılmış eşyayı çalma suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan ve 30 suç kaydı olan E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler işlemleri için adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT ekipleri operasyon sırasında aranan şüphelilerden birinin kayıtsız olarak konaklama yaptığı apart dairesine ise 14 bin TL cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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