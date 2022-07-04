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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de Kekik ve Lavanta Festivali’ne ilgi yoğun oldu

İHA

Pamukkale’de Kekik ve Lavanta Festivali’ne ilgi yoğun oldu

Denizli’de, Pamukkale Belediyesi tarafından dünyanın kekik merkezi Gözler’de düzenlenen ve iki gün süren festival coşkusu tüm ilçeyi sardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Dünyanın en iyi kekiği, dünyanın en iyi kekik balı bu topraklardan çıkıyor. İddiamız büyük. İnanmayan rakamlara baksın” dedi.

Gözler’deki festivale Denizlili ve çevre illerden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gündüz saatlerinde kekik ve lavanta bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, akşam saatlerinde Sadi Cesuroğlu ve Efe konserleri ile coştular. Festivalin ikinci gününe de katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşlarla birlikte lavanta bahçelerinde bir araya geldi, akşama doğru da konserleri vatandaşlarla birlikte izledi.

“İddiamız büyük”
Pamukkale ilçesinin, bir turizm merkezi olması yanı sıra tarım ve hayvancılıkta en iyilerden olduğunu belirten Belediye Başkanı Avni Örki, “Dünyanın kekik üretim merkezindeyiz. Artık dünyada kekik deyince akla Denizli Kekiği geliyor. Geçtiğimiz sene itibariyle isim tescilini aldık. Daha önce İzmir kekiği olarak biliniyordu. Şimdi kekiğimiz Denizli Kekiği adıyla dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Bugün dünyanın en güzel kekiğini, en güzel kekik balını satın aldım. Dünyanın en iyi kekiği, dünyanın en iyi kekik balı bu topraklardan çıkıyor. İddiamız büyük. Bende çok iddialı konuşuyorum, dünyanın en iyi üreticisi şu an karşımda. İnanmayan rakamlara baksın. Ben, tüm çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Vatandaşlar festival için başkan Örki’ye teşekkür etti
Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivali’nin ilki olmasına rağmen çok iyi bir katılım olduğunu belirten Gözler Mahalle Muhtarı Devrim As, “Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivalinin ilki olmasına rağmen oldukça iyi bir katılım var. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum. Gezilip görülmeye değer bir yer Gözler Mahallesi. Kekik, lavanta, adaçayı ile Pamukkale ilçemizin en iyi mahallelerinden birisi. Vatandaşlarımızı Gözler’e, lavanta bahçelerimize bekleriz. Kekiğin Denizli Kekiği olarak tescilini aldık. Adaçayı için de müracaatımızı yaptık, coğrafi işaretini de alacağız inşallah. Pamukkale Belediye başkanımız sağ olsun her konuda bizlerin yanında oluyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Denizli kekiğinin tescilinin alınması güzel bir adım oldu”
Festivale katılan Ömer Ergin de “Çiftçiyim, burada aromatik bitkiler satıyorum. Kekiklerimiz yurtdışına satıldığı için ülkemize döviz girişi olmasını sağlıyor. Bu yüzden bunların daha iyi tanıtılması gerekiyor. Denizli kekiğinin tescilinin alınması güzel bir adım oldu. Bu çalışmaları ve yapılan bu festivalden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Festival alanında stant kuran Hüseyin Yıldız ise “Bu tarz etkinliklerde, festivallerde stant kuruyorum. Bugün de Pamukkale Belediyesi Kekik ve Lavanta Festivaline geldik. Gerçekten çok eğlenceli, güzel bir festival oldu. İlk defa yapılıyormuş, çok hoşuma gitti. Güzel de bir katılım var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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