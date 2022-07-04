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Eski patrona akıl almaz tuzak; Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı Eski çalışanından hiç şüphelenmeyen patron, soyulduğunu markalı ürünlerin yarı fiyatına satıldığını gören başka bir esnaftan öğrendi

İHA

Eski patrona akıl almaz tuzak; Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı Eski çalışanından hiç şüphelenmeyen patron, soyulduğunu markalı ürünlerin yarı fiyatına satıldığını gören başka bir esnaftan öğrendi

Denizli’de istifa ettiği işine geri dönme talebi kabul görmeyen çalışan, hamile eşiyle birlikte eski patronuna akıl almaz bir tuzak kurdu. 2,5 ay boyunca her sabah dinlenme bahanesiyle geldiği iş yerinden boş valiz ve çantaları doldurarak çıkan şüpheli, 200 bin TL değerindeki markalı ürünleri yarı fiyatına satmaya çalışınca yakayı ele verdi.

Akıl almaz hırsızlık olayı, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene boyunca çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas’ın kapısını çalan Mert A., eski patronundan kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek eski çalışanının talebini geri çevirdi

Akıl almaz planını devreye soktu
Kendi isteğiyle ayrıldığı işine geri dönemeyince evine dönen Mert A., ertesi günün sabahı dini nikahlı hamile eşi Meryem K. (20) ve elindeki büyük bir valiz ve el çantasıyla birlikte tekrar eski iş yerine geldi. "Ev taşıyoruz, eşim hamile bir müddet burada dinleyebilir miyiz" yalanıyla eski patronu Hasan Manas'ın güvenini kazanan Mert A. ve hamile eşi, 1 saat içeride dinlendikten sonra ellerinde taşıdıkları valizle birlikte mağazadan ayrıldı. 2,5 ay boyunca dinlenme bahanesiyle her mesai sabahı valizle mağazaya gelen çift, tenha noktalardaki elbiseleri valiz ve el çantasına doldurarak yaklaşık 200 bin TL'lik kıyafet çaldı.

Soyulduğunu başkasından öğrendi
Profesyonel oyunculara taş çıkartan bir performansla soygunlarını sürdüren çiftin eski patrona kurduğu tuzak, çalıntı kıyafetlerin piyasada yarı fiyatına satıldığının fark edilmesiyle bozuldu. Eski işyerinden çaldığı markalı kıyafetleri yarı fiyatına satan Mert A.'yı fark eden bir esnaf, bu markanın Denizli'deki satış noktası olan Hasan Manas'ı uyardı. Aldığı ihbar üzerine büyük bir şok geçiren Manas, kontrol ettiğinde 200 bin TL değerindeki kıyafetlerin yerine olmadığını anladı. Manas'ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüpheli çifti gözaltına aldı. Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Mert A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, dini nikahlı hamile eşi ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Hiç şüphelenmedim”
İşletme sahibi Hasan Manas, durumun çok utanç verici olduğunu ve şüphelilerin çok samimi davrandığını belirterek, “Valla çok şaşırtıcı bir olay. Yaklaşık 2.5 yıl bizle beraber çalıştı. Diğer ekibimle de baya bir samimiler. Eşiyle beraber 2.5 ay kadar her gün sabahları valizlerle gelip, ‘ben ev taşıyorum, diye bahane uydurdu. Dükkan açarken diğer elemanlarımızın meşguliyetinden yaralanarak arka tarafa gidip, bu valizleri doldurup karısı ile beraber çaktırmadan yaklaşık 200 bin TL civarında malımızı almışlar. Bu malları başka tekstil mağazalarına yarı fiyatına satarak bizi zarara uğrattılar ve sonuçta bulundu. Bir firma aradı bizi, ‘Senin ürünler burada çok ucuza satılıyor’ diye. Biz gittiğimizde şok olduk. Hemen emniyet birimleri aradık zaten. Hiç fark etmedik çünkü çok samimi davranıyor. Ev taşıyoruz bahanesiyle boş valizlere hırsızlık, çok utanç verici. Yakalandıktan sonra da tutuklandı ve şuanda cezaevinde” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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