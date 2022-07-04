Honaz, Hasat Sonu Festivaliyle coştu 46. Geleneksel Hasat Sonu Festivali, Birbirinden ünlü isimleri ağırladı

Denizli'ni Honaz ilçe, Hasat Sonu Festivali ile eğlenceye ve müziğe doydu. Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 46.’sı gerçekleştirilen Hasat Sonu Festivali’nde birçok sanatçı sahne aldı.



Honaz Belediyesi 46. Geleneksel Hasat Sonu Festivali, ilçenin Pınarbaşı Mesirelik Alanı’nda gerçekleştirildi. Festivale İlçe Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Birbirinden ünlü isimleri ağırlayan 46. Geleneksel Hasat Sonu Festivali, Selinay konseri ile başladı. Genç sanatçı söylediği birbirinden güzel pop müzik şarkıları ile izleyicilere güzel zamanlar geçirdi. Genç öğrencilerden kurulu Grup Hay ve yerel klarnet sanatçısı İbrahim Aşağıçay’da festivale renk kattılar. Ardından Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Ozan Ozanca sahne aldı. Sanatçı Ozan Ozanca en sevilen türkülerini festivale katılanlar için seslendirdi. Genç sanatçıların ardından ritimler hızlandı ve Dj Poseidon sahne aldı. Performanlar 7’den 70’e herkesi doyasıya eğlendirdi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Halk Dansları Grubu da yaptığı gösteri ile festivale ayrı bir renk kattı. Honaz 46. Geleneksel Hasat Sonu Festivali’nin son konuğu ise ünlü Grup Zakkum oldu. Albümlerinin en güzel şarkılarını seslendiren sanatçılar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Honazlı ve çevre ilçelerden gelen izleyicileri doyasıya eğlendirdi.



‘Mesirelik alanımızdaki coşku görülmeye değerdi’

Festival’de bir konuşma yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ‘Geleneksel Hasat Sonu Festivallerimize ara vermek durumunda kalmıştık. Pandemi tedbirlerinin ortadan kalkması ile festivalimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu noktada büyük bir titizlikle sanatçı kadromuzu seçtik ve ortaya adeta müzik şöleni yaşatan bir ekip çıktı. Sevilen şarkıcılardan Selinay, Ozan Ozanca’nın yanı sıra genç öğrencilerimizin oluşturduğu Grup Hay ve İbrahim Aşağıçay kardeşlerimiz ile birlikte hareketli müziklerin ismi Dj Poseidon bizlerle oldu. Festivalin finalinde ise Grup Zakkum bizler oldu. Bu keyifli günde bütün Honazlı hemşerilerimi ve kentimizin dört bir yanından gelen bütün misafirlerimizi bu güzel mesirelik alanımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Sanatçılarımıza ve katılımda bulunan özellikle genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, yine farklı etkinliklerde bir arada olmayı diliyorum.’ diye konuştu.

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