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Otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı Uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

İHA

Otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı Uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Denizli’ye otobüs ve otomobille uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada yolcu çantası içerisinde bin adet uyuşturucu hap, otomobilde ise 655 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik ve madde kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik 27 Haziran ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Çeşitli adreslerde yapılan operasyonlar neticesinde, 150 gram eroin maddesi ve çok sayıda satışa hazır vaziyette, çeşitli tür ve miktarlarda esrar maddesi, skunk maddesi, uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Otobüsteki yolcuya uyuşturucu operasyonu
Denizli’ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde görevlilerin aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda, şüphelinin bulunduğu otobüs takibe alındı. Otogara girdiği anda düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde 1.000 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu taşıyan şahıslara operasyon
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda bir araç takibe alındı. Otomobil il sınırına girmesiyle birlikte düzenlenen operasyonda araç içerisinde 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 655 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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