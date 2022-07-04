PAÜ AMATEM’den özel sporculara anlamlı destek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) AMATEM ekibi ve hastaları, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" çerçevesinde Denizli Görme Engelliler Okulu ve Spor Kulübü’yle bir araya geldi.



26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" etkinlikleri çerçevesinde PAÜ AMATEM ekibi ve yatan hastaları Denizli Görme Engelliler Okulu ve Spor Kulübü’nü buluştu. Etkinlikte görme engelli sporcuların başarılarının yanında sportif faaliyetlerin zorluklarla baş etmeyi, boş zaman aktivitesi oluşturarak zamanı verimli kullanmayı, sosyalleşmeyi ve özgüven artışı sağlayarak bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynadığına dikkat çekilmesi amaçlandı.



AMATEM Merkez Müdürlüğünden etkinlik hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“PAÜ AMATEM hastaları ve aralarında 2020 Tokyo paralimpik oyunlarda ülkemize altın madalya kazandıran, aynı zamanda PAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencisi Şeydanur Kaplan’ın da bulunduğu sporcularımızla Goalball maçı yaptılar. Goalball 2. Dünya Savaşı sırasında görme yetisini kaybetmiş askerleri rehabilite etmek amacıyla bulunmuş bir oyundur. Denizli’mizin ilk ve tek paralimpik altın madalyalı sporcusu Şeydanur Kaplan’a, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Külübü’ne misafirperverlikleri, bağımlılıkla mücadele alanına verdikleri destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz”.



AMATEM Merkez Md. Psikiyatri AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu sözlerine şöyle devam etti:

“PAÜ AMATEM kliniğinde alkol ve madde kullanım bozuklukları tanılı hastalara uygulanan ilaç tedavileri, psikoterapiler ve psikoeğitimlere ek olarak spor faaliyetlere de önem verilmektedir. Kliniğimizde voleybol, basketbol, masa tenisi, yürüyüş ve jimnastik gibi sporların yapılmasına uygun açık ve kapalı spor alanı bulunmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar spor faaliyetlerine katılan hastaların yatarak tedavi sürecinde katıldıkları voleybol müsabakaları gibi aktif spor faaliyetlerinin taburculuk sonrası takiplerin düzenli devam etmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.”

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