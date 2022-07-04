Merkezefendili sporcu Kırkpınar’dan madalya ile döndü Bir üst boyda güreşmeye hak kazandı

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde yetişen sporcu Serhat Abay, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik2 boyda üçüncülük madalyasını aldı. Abay, elde ettiği üçüncülükle boy atlayarak, bundan sonraki müsabakalarında tozkoparan boyda güreşmeye hak kazandı.



661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 14 boyda dereceye giren pehlivanlar, ödüllerini aldı. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı müsabakalarda Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Serhat Abay, üçüncü olarak tozkoparan boyda güreşmeye hak kazandı. Güreşler sonunda dereceye giren Abay’a bronz madalya takdim edildi. Serhat Abay, Kumluca ve Kocaeli Seka Park'tan sonra Kırkpınar Güreşleri’nde de dereceye girdi.



“Genç sporcumuzu kutluyorum”

Abay, Denizli’ye döner dönmez madalyası ile beraber Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı ziyaret etti. Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi’nin genç sporcusu Serhat Abay’ı, verdiği mücadeleden ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Doğan, “Genç sporcularımıza destek olmaya devam ediyoruz. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye giren Serhat Abay, bizi bir kez daha gururlandırdı. Merkezefendi'mize ve Denizli'mize kazandırdığı madalya için genç sporcumuzu kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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