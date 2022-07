Halk Günü kaldığı yerden devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinlediği halk günü buluşmaları normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden devam edecek. Her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ilk halk günü 6 Temmuz Çarşamba saat 09.00'da başlayacak.



Denizli'de ilk kez Ağustos 2015'te vatandaşlarla bir araya gelerek halk günü düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgın dolayısıyla ara verilmek zorunda kalınan buluşmalara kaldığı yerden devam edecek. Başkan Zolan, normalleşme süreciyle birlikte her ayın ilk Çarşamba günü düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Günü buluşmalarında vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinleyecek. Bu çerçevede, 2022 yılının ilk halk günü, 6 Temmuz 2022 Çarşamba saat 09.00'da başlayacak. Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan pandemi tedbirlerinden dolayı halk günü buluşmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Zolan, bu zorlu süreçte de vatandaşların her türlü ihtiyacı için çaba göstermeye devam ettiklerini söyledi.



“Her günümüzü vatandaşımız ile birlikte geçiriyoruz”

Sürekli vatandaşlarla bir arada bulunduklarını ancak halk gününün çok özel olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Biz her günümüzü vatandaşımız ile birlikte geçiriyoruz. Ancak halk gününde vatandaşımız 'Başkan bizi bekliyor' diye geliyor ve burada benimle görüşüyor. Onların, istek, öneri ve sorunlarını bire bir dinleme imkanı buluyoruz. 6 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'da Denizli'ye ilişkin söyleyecek sözü olan vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemize bekliyorum" diye konuştu.

