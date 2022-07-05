Denizli’de yüzme sporuna ilgi artıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezinde 4, ilçelerde de 4 olmak üzere yaptığı toplam 8 kapalı yüzme havuzu kentte yüzme sporuna ilgiyi artırdı. İl merkezinin yanında ilçelerdeki yüzme havuzlarının da yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Zolan, geleceğin sporcularının bu tesislerde yetiştiğini söyledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde 4, ilçelerde 4 olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. “Denizli’de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak” sloganı ile yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni hizmete aldı. Kentte yüzme sporuna ilginin artması üzerine vatandaşların sesine kulak veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında da İncilipınar, AnafartalarDokuzkavaklar, ÇakmakKarahasanlı, Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni Denizli’ye kazandırarak kapalı yüzme kavuzu sayısını 8’e çıkardı. Büyükşehir Belediyesinin tesislerde düzenli olarak verdiği ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görürken, burada keşfedilen sporculardan oluşturulan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı da büyük başarılara imza attı.



Sağlıklı nesiller için spor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi ve her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Yüzme havuzu ve spor komplekslerini Denizli'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli’mizin 8 farklı noktasında hayata geçirdiğimiz bu tesislerimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız spor yapıyor, sevdikleri ile birlikte çok güzel vakit geçiriyor. Kent merkezimizin yanında ilçelerimizdeki yüzme havuzları da yoğun ilgi görüyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu şekilde imkan sundukça inşallah spor alanlarında da çok başarılı olacaklar. İnşallah bu tesislerde geleceğin şampiyonları yetişecek" dedi



Sporculardan teşekkür

Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme kursuna katılan minik sporcular yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Yüzme Antrenörü Yakup Kılıçoğlu, 614 yaş arası yüzme eğitimi verdiklerini belirterek, “Yüzme öğrenmek isteyen genç arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Üç dönemdir, yüzme kurusuna gelen Arife Yıldırım ise, “Kursa geldiğim için çok mutluyum. Burada yüzmeyi öğreniyoruz, eğleniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi. Kayra Koç da, “Burada yüzmeyi öğreniyoruz ve çok eğleniyoruz. En çok da dersimiz bittiğinde yaptığımız serbest zamanlarda güzel vakit geçiyoruz. Arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum. Gelsinler yüzmeyi öğrensinler ve eğlensinler” diye konuştu.

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